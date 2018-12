Kaka explique pourquoi il ne s'est pas imposé au Real Madrid en parlant de Mourinho

L'ancien joueur du club merengue estime que l'influence des blessures a été forte, comme la relation avec José Mourinho.

Au cours d'un entretien accordé à SporTV, le brésilien Kaka, ancien joueur du Real Madrid, a fait le point sur sa carrière passée du côté du Santiago Bernabeu.

Il a aussi parlé de Cristiano Ronaldo qu'il admire en tant que personne.



Pourquoi cela n'a pas marché au Real : "Le problème à Madrid était la continuité. D'abord c'était à cause des blessures. La première année, j'ai eu le problème à la hanche. J'ai poussé pour atteindre la Coupe du Monde, puis j'ai eu une blessure à l'adducteur. Je me présente un peu avant la Coupe du Monde 2010 à Curitiba et je fais le traitement. Après la coupe, je me fais opérer au genou et je suis au chômage pendant six mois. Et à mon retour, j'ai Mourinho. Mon problème à Madrid était la continuité. D'abord pour le problème physique et ensuite pour le choix de l'entraîneur. J'ai passé trois ans à essayer de convaincre Mourinho qu'il pouvait me donner des opportunités. Mais c'était son choix, c'était hors de ma portée. Ce que je faisais, c'était d'être un excellent professionnel. Et aujourd’hui, j’ai la grande joie de pouvoir me rendre à Madrid et d’avoir les portes ouvertes. Florentino dit que j'étais l'un des joueurs les plus professionnels qui soient venus."



Sa relation avec Mourinho: "Il n’ya pas de problème entre nous. J'étais à Manchester pour un spot publicitaire et je suis resté à l'hôtel où Mourinho a vécu et nous avons parlé pendant deux heures. À un moment donné, nous avons eu des malentendus durant l'étape de Madrid parce que je croyais que je devais jouer et il pensait que non. Mais c'étaient des désaccords respectueux. Je ne me suis jamais rebellé et je lui ai dit 'Je pars d'ici', et je ne me suis pas rendu devant la presse pour me plaindre. Je lui ai dit: 'C'est votre choix, mais je pense que tu pourrais avoir d'autres options parce que je pense avoir une chance de jouer. Maintenant, vous êtes celui qui choisissez.' Il n'avait aucun argument. Et à ce moment-là, l'équipe était si bonne que je ne les avais pas non plus.

Il m'a dit qu'il n'allait pas me faire jouer parce que le poste était pour Özil. Eh bien, je pense que je pourrais contribuer. Özil est un excellent joueur et je lui ai dit qu'il était disponible. Mourinho est vraiment ce que vous voyez devant les caméras. Il a ses moments explosifs, mais c'est un gars très intelligent. Ce que les gens voient lors des conférences de presse est tout à fait préparé et planifié et il sait exactement ce qu’il va dire. Le problème que j'avais avec lui était dû à ses choix. Je pensais qu'il avait tort. Mais l'équipe a travaillé. Nous avons gagné une Liga et nous avons atteint les demi-finales de la Ligue des champions. "



Cristiano Ronaldo : "Il est super attentif avec tout le monde. Dans le vestiaire, nous savons ce que c'est. Nous plaisantions sur sa vanité, mais c'est un garçon de dix ans. Nous allions faire la pré-saison à Los Angeles et il a demandé quinze téléphones portables et les a distribués au personnel du club. Il m'a toujours beaucoup aidé et dans les interviews, il m'a encouragé. Les compagnons ont vu les sacrifices qu'il a faits pour jouer. Je n'ai jamais eu de problème avec lui. Tout au long de ma carrière, je n’ai jamais eu de problème avec aucun partenaire. "