Kaka et ses souvenirs de San Siro : "Ça me donne encore la chair de poule"

Kaka était devenu le meilleur joueur du monde pendant son séjour à San Siro, et garde un souvenir impérissable de sa relation avec les supporters.

La légende de l' , Kaka, a déclaré que la relation qu'il avait partagé avec les fans du club était totalement "authentique" lors de ses deux séjours au club.



En sept saisons, entre 2003-09 puis en 2013-14, Kaka s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, remportant notamment la , la ainsi le Ballon d'Or 2007.



Lors d'une interview accordée à l'application officielle de l'AC Milan, le Brésilien s'est livré à un message d'affection envoyé aux tribunes de San Siro.

"Ce qui l'a rendu si géniale, c'est son authenticité (...) c'était très naturel", a déclaré Kaka, au sujet de sa relation avec les supporters.



Kaka a quitté Milan pour le en 2009 et n'a pas été en mesure d'être aussi performant en , même s'il y a remporté la et la Copa del Rey.



Après quatre saisons, il est revenu du côté de l'AC Milan avant de quitter l'Europe en 2014 pour Sao Paulo, puis Orlando City.



Désormais âgé de 38 ans, Kaka a pris sa retraite en 2017, mais il dit que la chanson que les fans de Milan lui consacrent le ramène toujours aux émotions de ses meilleures années en carrière. "Mon chant : 'Nous sommes venus de tout ce chemin, nous sommes venus de tout ce chemin, pour voir l'oeuvre de Kaka'. Chaque fois que j'entends cette chanson, quand je reviens à San Siro et qu'ils la chantent, quand je regarde une vidéo en ligne et qu'ils la chantent, ça me donne encore la chair de poule à cause de toutes les émotions qui y sont liées", a ainsi déclaré l'ancien international auriverde. Kaka et le Milan, une association que le football n'est pas prêt d'oublier.