Kaisedo réagit à la nomination d’Alonso à la tête de Chelsea : « C’est comme si on jouait la Coupe du monde ! »

L’Équatorien Moisés Caicedo a refusé de commenter la nomination de Xabi Alonso au poste d’entraîneur de Chelsea, préférant se concentrer sur le match nul décevant (0-0) de sa sélection face à Curaçao, ce dimanche matin, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Après la défaite initiale face à la Côte d’Ivoire (1-0) lors de la première journée du groupe 5, l’Équateur était attendu au tournant contre Curaçao, d’autant que ce dernier avait été dominé 7-1 par l’Allemagne lors de l’ouverture.

Pour se qualifier pour les huitièmes de finale, la Tri devra désormais battre l’Allemagne lors de la troisième journée. Si la situation est délicate pour son pays, elle est encore plus tumultueuse pour son club, Chelsea.

Les Blues s’apprêtent à entrer dans une nouvelle ère après la nomination d’Alonso au poste d’entraîneur à compter de la saison prochaine.

Interrogé sur l’arrivée d’Alonso, le milieu de terrain a refusé de s’exprimer, prétextant vouloir se concentrer exclusivement sur la Coupe du monde.

Interrogé par le quotidien britannique Metro, il a ajouté : « Pour être honnête, je me concentre uniquement sur l’équipe nationale de mon pays, car le plus important, c’est maintenant, c’est le présent. »

Et d’ajouter : « Nous allons continuer à travailler dur, car un match important nous attend. »

« C’est douloureux, croyez-moi. Quand nous gagnons, je suis heureux parce que les gens sont heureux… Ils paient leur billet, et nous voulons les voir sourire, célébrer les buts et profiter du match. Au final, c’est moi qui souffre plus que quiconque. »

Il conclut en appelant les supporters à garder foi en l’équipe : « La seule façon d’accomplir quelque chose d’exceptionnel est de rester unis… Les critiques ne serviront à rien. »