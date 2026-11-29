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Après un passage difficile en Italie, où il a aussi porté le maillot de Frosinone, Kaio Jorge est retourné au Brésil et enchaîne les buts. L’attaquant se dit ouvert à un nouveau transfert.

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Kaio Jorge, attaquant brésilien né en 2002, a porté le maillot de la Juventus entre 2021 et 2023, disputant 11 matches avec l’équipe première et deux matches, pour un but, avec la Next Gen. En 2022-2023, il a été prêté à Frosinone, où il a disputé 23 matches et marqué trois buts, avant d’être transféré définitivement à Cruzeiro pour 7,2 millions d’euros.

Avec Cruzeiro, Kaio Jorge a disputé 95 matches et marqué 45 buts, se retrouvant de nouveau au cœur des spéculations sur le marché des transferts en vue d’un éventuel retour en Europe. Parmi les pistes évoquées ces dernières semaines figurait celle du Bayern Munich.

L’attaquant fait le point sur sa situation alors qu’il lui reste un match de championnat à disputer avec Cruzeiro, lors de la 38e et dernière journée du Brasileirão. Son équipe est déjà mathématiquement assurée de terminer troisième, derrière Flamengo et Palmeiras.

« Il est normal que je reçoive des offres venues d’Europe, déclare Kaio Jorge, comme le rapporte TuttoJuve.com . « Nous devons attendre la fin de cette année. Nous ne savons pas encore ce qui se passera. Laissons tout entre les mains de la direction, qui indiquera la meilleure voie à suivre pour les joueurs. Il est normal de recevoir des offres. Quand un jeune footballeur se fait remarquer pendant deux saisons consécutives en jouant à un haut niveau et en marquant des buts, il attire évidemment l’attention des clubs européens, mais je suis très serein : j’ai un contrat jusqu’en 2030. Pedrinho connaît mon souhait. »

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Kaio Jorge, auteur de 15 buts dans ce championnat qui touche à sa fin, ajoute : « Je voudrais rester, mais un transfert peut être avantageux pour le club. Mon souhait est de rester au club et tout le monde le sait, mais seulement si c’est dans l’intérêt du club. Parfois, ce n’est pas moi qui peux décider : le joueur voudrait parfois rester, mais un transfert peut s’avérer avantageux pour le club. »