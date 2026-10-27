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Kai Rooney a inscrit quatre buts en 44 minutes mardi, lors de la victoire 6-0 des moins de 18 ans de Manchester United contre Burnley. L’efficacité de l’attaquant de 16 ans pousse les supporters à réclamer son intégration accélérée à l’équipe première de Michael Carrick. Celle-ci se rendra à Chelsea samedi après une série de huit matches sans victoire, ponctuée dimanche par une défaite 3-0 contre Bournemouth.

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Kai Rooney inscrit quatre buts avec les moins de 18 ans de Manchester United

Selon le Daily Star, le fils aîné de Wayne Rooney était titulaire en attaque avec les moins de 18 ans de Manchester United contre Burnley et a ouvert le score à la 22e minute. Rooney a ensuite marqué sur penalty pour porter le score à 2-0, quatre minutes seulement après la pause, alors que les jeunes de Darren Fletcher régalaient.

Rooney a signé un triplé à la 63e minute avant d'inscrire son quatrième but, également le quatrième de Manchester United, trois minutes plus tard. Il a ainsi marqué quatre fois en 44 minutes et prolongé la série de victoires de l'équipe de Fletcher. Jaume Camacho, un Espagnol de 17 ans, a inscrit le cinquième but avant que Noah Ajayi ne porte le score à 6-0 à la 84e minute.

Les supporters de Manchester United réclament la promotion de Rooney en équipe première

Les buts de Rooney ont poussé des supporters à réclamer sa présence en équipe première. L'un d'eux a suggéré qu'il devrait jouer le prochain match de Premier League contre Chelsea, lançant avec humour : « Il fait quoi samedi vers 12 h 30 ? » Un autre a déclaré : « Ce garçon est meilleur que tous nos attaquants. Lui et Lacey, vraiment. »

Un troisième a renchéri : « Faites-le jouer au prochain match contre Chelsea, m****. » Un quatrième a ajouté : « Mettez-le en équipe première, qu'il apporte un peu de la passion des Rooney à l'équipe. »

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Rooney apporte de l'espoir malgré les difficultés de l'équipe première de Carrick

Ces appels interviennent alors que l'équipe première de Manchester United traverse une très mauvaise passe et que le poste de Carrick est menacé. Sa série de matches sans victoire s'est étendue à huit rencontres après la lourde défaite 3-0 contre Bournemouth dimanche. Un autre supporter furieux a écrit : « Faites simplement jouer les moins de 18 ans contre Chelsea, l'équipe première, c'est de la m**** !! » Un sixième a demandé : « Il est trop jeune pour être titulaire en équipe première ? »

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Un autre a plaisanté : « Dieu merci, j'ai commencé à soutenir l'équipe des moins de 18 ans et j'ai laissé tomber l'équipe première. » Rooney compte désormais cinq buts en trois matches d'U18 Premier League cette saison. Il avait auparavant marqué lors d'un match nul 1-1 contre Nottingham Forest et délivré une passe décisive lors d'une victoire 6-3 contre Liverpool.

Quelle suite pour Rooney et Manchester United ?

Malgré les espoirs des supporters, Rooney a encore du chemin à parcourir dans sa progression : il n'a fait ses débuts en Premier League 2 qu'en entrant en jeu contre Forest plus tôt ce mois-ci.

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Carrick, de son côté, restera à son poste après des discussions de crise avec les Glazers et INEOS. L'homme de 45 ans devrait diriger l'équipe à Stamford Bridge samedi à l'heure du déjeuner.



