Kai Havertz offre tout de même la victoire à une équipe d'Arsenal en manque de conviction, juste avant le coup de sifflet final, face au Sporting Lisbonne

Mardi, Arsenal a remporté in extremis le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, en déplacement chez le Sporting Portugal. Sous une pluie battante à Lisbonne, Kai Havertz a inscrit le seul but de la rencontre juste avant le coup de sifflet final : 0-1. Le match retour aura lieu mercredi prochain à 21h00 à l'Emirates Stadium.

Il s'en est fallu de peu pour que le Sporting ne se qualifie pas pour ces quarts de finale. Les Portugais avaient perdu leur match aller en huitièmes de finale 3-0 contre le FK Bodø/Glimt, mais avaient réussi un retour en force lors du match retour à domicile : 5-0 après prolongation. Arsenal avait éliminé le Bayer Leverkusen en huitièmes de finale, sur un score cumulé de 3-1.

Arsenal, privé de Jurriën Timber, blessé, s’est retrouvé immédiatement pris à la gorge dès le début de cette rencontre animée. Maximiliano Araújo a ainsi frappé la barre transversale de plein fouet après une magnifique passe d’Ousmane Diomande, et ce même arrière gauche a vu peu après un tir lointain passer juste au-dessus.

Arsenal s'est ensuite montré à son tour. Un coup franc de Martin Ødegaard a failli être dévié dans ses propres filets par Diomande, puis le corner suivant de Noni Madueke a atterri directement sur la barre transversale. Ainsi, après un quart d'heure, les deux équipes avaient déjà touché le bois une fois.

La phase d'ouverture était prometteuse, mais ce que les deux équipes ont montré pendant le reste de la première mi-temps a été très décevant. À part un tir d'Ødegaard capté par Rui Silva, il n'y a pratiquement plus eu d'occasions à signaler.

Dans l'ensemble, le Sporting a dominé la première mi-temps. Après la pause, c'est Arsenal qui a longtemps pris le dessus. Leandro Trossard a ainsi tiré à côté, Rui Silva a repoussé des tentatives d'Ødegaard et de Gabriel Martinelli, et Martín Zubimendi a vu son premier but refusé pour un hors-jeu préalable de Viktor Gyökeres.

Mais le Sporting s'est également montré dangereux à plusieurs reprises, notamment en fin de match. Après une passe en retrait de l'excellent Araújo, Francisco Trincão a tiré à côté, et dans les dernières minutes, Geny Catamo a failli marquer à trois reprises. Il a d'abord tiré juste à côté, puis a vu un coup de tête et un tir brillamment repoussés par David Raya.

Les deux équipes semblaient donc se diriger vers un match nul et vierge, mais juste avant la fin, Havertz en a décidé autrement. Martinelli a mis son coéquipier allemand, également remplaçant, face à face avec Rui Silva grâce à une belle passe, et Havertz a conclu : 0-1.