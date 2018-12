Kai Havertz, le prodige NxGn nouvellement diplômé de Leverkusen

Le jeune international allemand de 19 ans est en train de monter très haut en Budesliga avec le Bayer.

La Bundesliga est de plus en plus impressionnante en termes de jeunes talents et Jadon Sancho comme Reiss Nelson en sont de très bons exemples. Mais ils sont loin d'être les seuls...

Le virtuose de Leverkusen Kai Havertz fait partie de cetet génération dorée, lui qui fait ses classes actuellement dans le championnat allemand.

En octobre 2016, il était devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga à faire ses débuts à 17 ans et 126 jours. Il a encore progressé depuis.

Pas mal pour un joueur qui avait dû rater un match de Champions League face à l'Atletico Madrid qui tombait pendant ses examens.

"Je n'ai jamais vu un joueur aussi complet," a dit le capitaine du Bayer, Lars Bender.

"Ce qu'il apporte sur le terrain en termes de technique et de mentalité est incroyable," a indiqué pour sa part son collègue Julian Brandt. “Il a du talent et peut devenir une star mondiale.”

Avec 4 buts en 15 appartions professionnelles, Havertz est plus connu pour sa création que pour sa finition.

Havertz est d'ailleurs l'auteur de la passe décisive pour Karim Bellarabi qui a marqué le 50,000eme but de la Bundesliga, puis est devenu le premier joueur à atteindre les dix passes décisives en BuLi. Havertz a aussi été le plus jeune joueur à faire 50 apparitions en première division allemande.

Le natif d'Aachen a fait savoir que son idole était Mesut Ozil : "J'adore le voir jouer et je veux suivre sa voie,” a dit Haverz à Spox. "Mesut Ozil est un grand joueur qui a beaucoup donné pour la sélection et ses clubs".

Havertz aussi fait beaucoup pour son club, lui qui a réalisé le plus d'apparitions pour le Bayer cette saison (16) et marqué 4 buts, le deuxième meilleur total derrière Kevin Volland (5).

Il a aussi le record de dribbles par match des siens avec 1.6 dribbles complétés plus 0.7 passe-clé par match.

"J'ai toujours su garder les pieds sur terre", a-t-il indiqué.

"J'ai appris de mes parents que l'arrogance n'est pas une qualité. Pourquoi un joueur de foot devrait être différent ?”

Néanmoins, Kai Havertz est différent et va bientôt le montrer au monde de manière très claire.