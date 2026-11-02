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Kai Havertz a officiellement inscrit son nom dans l’histoire de la Premier League en devenant le joueur allemand le plus prolifique que la compétition ait connu. L’attaquant d’Arsenal a franchi ce cap lors d’une victoire historique contre Liverpool à Anfield, dépassant au passage une légende de l’ère moderne de Manchester City.

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Un but historique à Anfield

Havertz a franchi ce cap dès la 16e minute du choc de dimanche dans le Merseyside. L’attaquant a poussé le ballon au fond des filets pour offrir une victoire 1-0 à son équipe et porter son total en Premier League à 46 buts.

Cette réalisation précoce lui a permis de dépasser l’ancien milieu de Manchester City Ilkay Gundogan en tête du classement des buteurs allemands. Il s’agissait de son troisième but en championnat cette saison et de son 27e toutes compétitions confondues sous le maillot d’Arsenal.

Ce but revêtait aussi une importance collective majeure pour Arsenal. L’intervention décisive de Havertz a officiellement mis fin à 14 années d’attente pour une victoire d’Arsenal en championnat à Anfield.

La fin d’une disette

Sur le plan personnel, ce but décisif est arrivé à un moment crucial pour l’attaquant. Avant de retrouver le chemin des filets dimanche, il était resté muet pendant neuf matches, toutes compétitions confondues.

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Il n’avait pas connu de disette aussi longue depuis une série identique entre octobre et novembre 2023. Il avait alors, là aussi, mis fin à cette période sans but en inscrivant l’unique réalisation d’une victoire 1-0 sur le terrain de Brentford.

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Il s’est montré décisif pour Arsenal cette saison. Il s’agit déjà de son deuxième but victorieux en Premier League cette saison, soit davantage que sur l’ensemble de la saison précédente.

Au sommet du classement des buteurs allemands

Havertz a posé les bases de ce total record dans l’ouest de Londres. Il a inscrit 19 buts en championnat lors de son passage à Chelsea, de 2020 à 2023, période notamment marquée par son célèbre but victorieux en finale de la Ligue des champions.

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Le joueur d’Arsenal devance désormais plusieurs compatriotes de renom dans ce classement du championnat anglais. Pascal Gross, de Brighton, occupe la troisième place avec 34 buts, juste devant l’ancien meneur de jeu d’Arsenal Mesut Ozil, qui en compte 33.

L’ancien favori des supporters de Tottenham Jurgen Klinsmann compte 29 buts, tandis que Michael Ballack, champion avec Chelsea, a terminé sa carrière en Angleterre avec 17 réalisations. De son côté, son coéquipier en sélection Florian Wirtz, qui a touché un montant dimanche, totalise cinq buts pour Liverpool.

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La malédiction d’Anfield brisée

Marquer contre Liverpool a toujours été difficile pour Havertz. Ce n’était que son deuxième but en 12 rencontres face au club, le précédent ayant été inscrit pour Chelsea en août 2021.

Fort de ce nouveau cap franchi en Premier League et d’une confiance retrouvée devant le but, l’attaquant cherchera à poursuivre sur sa lancée. En mettant fin à sa disette personnelle tout en brisant la longue série sans victoire d’Arsenal à Anfield, il confirme son rôle central pour la suite.