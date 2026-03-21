Kabasele « pousse » Zaniolo en équipe nationale : un commentaire sur les réseaux sociaux adressé à Gattuso, qui est en train de choisir le remplaçant de Scamacca

L'exclusion de Nicolò Zaniolo de la liste des joueurs convoqués par Rino Gattuso pour le match décisif des barrages de la Coupe du monde contre l'Irlande du Nord continue de faire débat. Suite à la blessure inattendue de Scamacca, le nom du milieu offensif revient sur le devant de la scène comme remplaçant privilégié, mais Maldini et Bernardeschi font également partie des candidats potentiels.





Pendant ce temps, à Udine, certains font tout leur possible pour que leur figure de proue retrouve la sélection nationale après une longue absence. Parmi eux, on trouve Christian Kabasele. Le défenseur frioulan a commenté la publication de Zaniolo sur les réseaux sociaux par un laconique « Appelez-le », suivi d'un drapeau italien. Un message adressé à Rino Gattuso qui, dans les prochaines heures, devra réfléchir au nom du remplaçant. Zaniolo a quant à lui été le héros de la victoire de la Juventus contre Gênes grâce à une magnifique passe en profondeur qui a permis à Davis, auteur du 2-0, de se retrouver seul devant le but.