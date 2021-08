K League : retour à la maison pour les "Européens"

Le mercato estival a été l’occasion pour le championnat coréen d’enregistrer les retours de plusieurs visages familiers.

Dong-won Ji (FC Séoul), Chang-hoon Kwon (Suwon Bluewings) et Il-lok Yun (Ulsan Hyundai) vont désormais rechausser les crampons sur les terrains de la K-League après des expériences aux fortunes diverses en Europe.

Après des exils européens souvent précoces, quelques grands noms du football coréen rebroussent chemin, cet été, en direction de la K League. Dong-won Ji (FC Séoul), Chang-hoon Kwon (Suwon Bluewings) et Il-lok Yun (Ulsan Hyundai) n’ont peut-être pas les carrières de Park Ji-sung ou Heung-min Son, mais ils "pèsent" dans le football au Pays du Matin calme. Et leurs retours sur les terrains coréens vont être très suivis localement.

Dong-won Ji, plus jeune Coréen en Premier League

Dong-won Ji n'avait que 20 ans en 2011, lorsqu'il a quitté le Jeonnam Dragons FC pour la Premier League anglaise en rejoignant Sunderland. À l'époque, il était le 8e joueur coréen à rejoindre la Premier League, et le plus jeune. S’il n’a pas explosé en Angleterre, il aura au moins un fait d’arme à son effectif : le but de la victoire dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps contre Manchester City en 2012 (1-0).

Après Sunderland, Dong-won Ji a roulé sa bosse en Bundesliga allemande (Augsburg, Borussia Dortmund, Darmstadt, Mayence) et Bundesliga 2 (Eintracht Braunschweig). Après plus d’une décennie en Europe, Ji est revenu en K League au FC Séoul. Un retour gagnant qui l’a vu inscrire un premier but lors de la quatrième journée de championnat face au Gwangju FC (1-0)..

Chang-hoon Kwon, révélé à Dijon

Avant de faire les beaux jours de Dijon, Chang-hoon Kwon, lui, a fait ses débuts en K League en 2013. Au cours de ses quatre saisons à Suwon, il aura disputé 90 matchs, inscrit 18 buts et 7 passes décisives et s’est vu sélectionné dans le onze-type de la K League 2016.

Ses performances remarquables dans le championnat coréen lui ont permis de rejoindre le Dijon FCO en France Ligue 1. Lors de la saison 2017/2018, il devenait même un pilier de l’effectif bourguignon avec 34 matchs au compteur, ainsi que 11 buts. Avant le début de la saison 2019/2020, il rejoignait, comme Ji, la Bundesliga allemande et le SC Fribourg. Il y sera resté 2 saisons avant de revenir aux Suwon Bluewings. Le 7 août, il était dans le onze de départ contre le Jeju United FC, et disputait ainsi son premier match en K League depusi 2017.

Il-lok Yun, courte expérience héraultaise

Passé par le Gyeongnam FC, le FC Séoul et le Yokohama F. Marinos (Japon), Il-lok Yun a rejoint la Ligue 1 et Montpellier HSC en janvier 2020, durant le mercato hivernal. Une saison et demie et 17 matchs plus tard, le Coréen retournait au pays au Ulsan Hyundai. S’il n’a pas conquis la Paillade malgré plusieurs matches solides, le Coréen regarde avec philosophie son expérience dans l’Hérault : "C'était une expérience très précieuse pour moi. Si je continue avec de bonnes performances à Ulsan, j'aurai une chance de réintégrer l'équipe nationale coréenne."

Le 11 août, Il-lok Yun inscrivait son premier but avec son nouveau club en quart de finale de la K League FA Cup marquant, ainsi, de la plus belle des manières son retour au bercail.