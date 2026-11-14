Juventus : Zhegrova titulaire avec le Kosovo, 0-0 face à Israël en Ligue des nations

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Edon Zhegrova s’est illustré sous le maillot du Kosovo : l’ailier de la Juventus était titulaire lors du match nul 0-0 face à Israël. Aligné avec le numéro 10, il est resté sur le terrain jusqu’à la 82e minute. La sélection de Foda prend un point supplémentaire dans le groupe 3 de la Ligue B de la Ligue des nations.

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Le Kosovo ne fait pas mieux qu’un match nul et vierge face à Israël, lors de la cinquième journée de la Ligue des nations. Au stade Fadil Vokrri de Pristina, Zhegrova et ses coéquipiers prennent un point après le 1-1 obtenu lors du match précédent contre l’Autriche.

L’ailier de la Juventus, né en 1999, a été titularisé avec le numéro 10 et s’est vu confier d’importantes responsabilités dans l’animation offensive. En sélection, le joueur de la Juventus est en effet appelé à être l’un des principaux atouts de l’attaque, contrairement à la place qu’il a trouvée jusqu’ici dans la hiérarchie de Spalletti.

Son match s’est terminé à la 82e minute, lorsqu’il a cédé sa place à Kacuri. Une rencontre compliquée pour le Kosovo, réduit à dix dès la 67e minute après l’expulsion de Hodza. Malgré cette infériorité numérique, l’équipe de Foda est parvenue à préserver le 0-0 jusqu’au coup de sifflet final. Avec ce résultat, le Kosovo compte désormais six points au classement du groupe 3. L’Autriche, avec huit points, et l’Irlande, avec cinq, restent devant. Les deux équipes doivent s’affronter samedi 14 novembre à 20 h 45, à la Raiffeisen Arena de Linz.