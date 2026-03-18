Juventus : Vlahovic sur le point de prolonger son contrat ; la fin heureuse domine les cotes, le Serbe reste chez les Bianconeri à 1,65

De la quasi-séparation à la prolongation de contrat. Tel semble être le dénouement heureux de l'affaire Vlahovic à la Juventus. L'attaquant serbe est en effet sur le point de signer une prolongation avec les Bianconeri jusqu'en 2028. Une hypothèse qui est désormais presque une certitude, selon les bookmakers, qui cotent à 1,65 sur Snai la présence de l'ancien attaquant de la Fiorentina à la Continassa pour la saison prochaine.





Les bonnes nouvelles pour Luciano Spalletti ne s'arrêtent pas là : Vlahovic est en effet prêt à faire son retour dans l'équipe samedi soir à l'Allianz Stadium contre Sassuolo, quatre mois après sa grave blessure. Le retour avec un but du Serbe (qui en compte trois en championnat) rapporte 2,08 fois la mise sur William Hill. Son dernier but en Serie A remonte désormais au penalty transformé lors de la victoire 3-1 de la Juventus contre l'Udinese le 29 octobre dernier.