Juventus : visite médicale mardi pour un jeune défenseur

Le défenseur argentin Cristian Romero devrait s'engager à la Juventus et être prêté dans la foulée au Genoa cette saison.

Le défenseur du , Cristian Romero, va passer une visite médicale mardi avec la , selon les informations de Goal.

Romera va parapher un contrat de 5 ans avec la Vieille Dame, mais il sera prêté à son club d'origine dans la foulée pour la saison à venir.

Alors que la Juve espère finaliser l'arrivée de Matthijs de Ligt cette semaine, ce jeune défenseur est conscient que la concurrence sera trop importante, en l'état actuel des choses, pour cette campagne 2019-20 avec les présences de Bonucci, Chiellini et probablement De Ligt en plus de la recue turque Merih Demiral.



Les dirigeants du club piémontais ont donc décidé qu’il était préférable que le développement de l’Argentin se poursuive à Gênes, dans un environnement qu'il connait bien.



Romero avait rejoint le Genoa il y a un an pour la modeste somme d'1,7 million d'euros en provenance du club argentin de Belgrano. Il a participé à 27 compétitions en la saison dernière, toutes comme titulaire, et a inscrit deux buts alors que son club luttait pour la relégation.