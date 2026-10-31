La Juventus affronte Naples, demain dimanche, lors de la dixième journée du championnat d'Italie, dans une rencontre riche en chiffres et statistiques marquants.

Selon le réseau « Opta », spécialisé dans les statistiques, Naples a remporté 5 de ses 8 derniers matchs disputés face à la Juventus en Serie A, pour un match nul et deux défaites, mais a perdu la dernière confrontation sur le score de 0-3 le 25 janvier.

La dernière fois que le club du Sud avait subi deux défaites consécutives face à la Juventus dans la compétition remontait à la période comprise entre septembre 2018 et août 2019, lorsqu'il avait perdu 3 matchs d'affilée.

La Juventus a remporté 11 de ses 15 derniers matchs où elle a reçu Naples en Serie A, et a par ailleurs gardé sa cage inviolée lors de ses 3 dernières confrontations à domicile face au club du Sud.

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La dernière fois que les Bianconeri avaient réussi à conserver leur cage inviolée sur un plus grand nombre de matchs consécutifs à domicile face à cet adversaire remontait à la période comprise entre mai 1982 et décembre 1984, lorsqu'ils y étaient parvenus sur 4 matchs, sous la direction de l'entraîneur Giovanni Trapattoni.

Naples n'a pas connu la défaite lors de 4 de ses 5 derniers matchs face à la Juventus au cours de la phase aller de leurs confrontations en Serie A, avec 3 victoires et un match nul, après avoir encaissé 8 défaites lors des 9 matchs précédents de ce type, pour une seule victoire.

La Juventus n'a inscrit qu'une moyenne de 1,3 point par match à domicile en Serie A depuis le début du mois de mai, après avoir enregistré deux victoires, deux matchs nuls et deux défaites durant cette période, dont l'une lors de son dernier match à domicile face à la Lazio, qui s'est soldé par une défaite 0-3.

La dernière fois que les Bianconeri avaient subi deux défaites consécutives à domicile en championnat remontait au mois de mars 2011, sous la direction de l'entraîneur Luigi Delneri.

Naples n'a pas répété le même résultat lors d'aucun de ses sept derniers matchs en Serie A, alternant entre 3 victoires, deux matchs nuls et deux défaites.

Malgré cela, Naples a réussi à inscrire au moins 3 buts lors de 3 de ses 4 derniers matchs dans la compétition, soit le même nombre que celui réalisé lors de ses 31 matchs précédents réunis.

La défaite face à Gênes lors de la dernière journée a constitué la troisième défaite de la Juventus en Serie A cette saison, pour 4 victoires et deux matchs nuls.

Au cours des 35 dernières années, les Bianconeri n'ont enregistré 4 défaites lors de leurs 10 premiers matchs d'une même saison dans la compétition qu'une seule fois, lors de la saison 2015-2016, qui s'est achevée par un sacre.

Bien que Naples ait réussi à inscrire le but d'ouverture lors de 7 de ses neuf matchs en Serie A cette saison, à égalité avec le Milan et Frosinone, et à seulement un match du leader en la matière, la Lazio, avec 8 matchs, l'équipe a laissé échapper 7 points après avoir mené au score durant la saison 2026-2027.

La dernière fois que l'équipe avait laissé échapper davantage de points lors de ses 10 premiers matchs d'une même saison en championnat remontait à la saison 2010-2011, lorsqu'elle avait perdu 9 points.

Massimiliano Allegri occupe la deuxième place parmi les entraîneurs ayant le plus dirigé la Juventus en matchs de Serie A, après avoir disputé 302 matchs avec elle, derrière Giovanni Trapattoni, qui est en tête de la liste avec 402 matchs.

En revanche, l'actuel entraîneur de Naples n'a remporté qu'une seule victoire lors de ses 7 derniers matchs face aux Bianconeri en première division, pour 3 matchs nuls et 3 défaites, sachant que les deux dernières confrontations entre les deux équipes se sont soldées par un match nul et vierge.

Randal Kolo Muani, l'attaquant de la Juventus, n'a inscrit aucun but malgré ses 359 minutes disputées sur les terrains accueillant les matchs de son équipe en Serie A cette saison, ce qui en fait le quatrième attaquant ayant disputé le plus de minutes à domicile sans marquer, derrière Giovanni Simeone (395 minutes), Franco Mastantuono (383 minutes) et Lamine Camara (381 minutes).

En outre, Kolo Muani n'a réussi à faire trembler les filets qu'une seule fois sur ses 21 dernières frappes sur le terrain de son équipe en première division italienne, en comptant la saison dernière qu'il a passée en Italie.

Rasmus Højlund a inscrit son premier doublé en Serie A le 7 décembre 2025 face à la Juventus.

L'attaquant de Naples compte 24 buts dans la compétition, et depuis ses débuts lors de la saison 2022-2023, aucun joueur avant son 24e anniversaire n'a inscrit davantage de buts que lui, hormis Khvicha Kvaratskhelia avec 28 buts et Matías Soulé avec 26 buts.