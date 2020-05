Juventus : vague de prolongations à venir

Le prestigieux club turinois s’apprête à prolonger le contrat de plusieurs de ses éléments cadres.

Malgré l'inactivité liée à la pandémie de coronavirus, la direction de la de Turin travaille actuellement sur les prolongations de plusieurs de ses joueurs. C’est ce qu’a révélé ce dimanche Fabio Paratici, le directeur sportif de la Vieille Dame.

Les éléments qui sont en passe de rempiler sont les deux défenseurs centraux, en l’occurrence Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci. « Ils vont rester et ils feront partie de notre équipe l’année prochaine. Ils vont signer un nouveau contrat très bientôt ». Une bonne nouvelle, surtout que ce duo comptabilise 978 rencontres avec le maillot noir et blanc sur le dos.

Outre la charnière centrale, un autre taulier des champions d’ est en passe de lier son avenir à celui du club. Il s’agit de Paulo Dybala. Les négociations sont un peu moins avancées avec l'international albiceleste, mais l’optimisme est de rigueur chez ses responsables. « Nous travaillons pour prolonger son contrat. Nous voulons qu'il fasse partie de notre club depuis de nombreuses années », a confié Paratici.

Enfin, le dirigeant turinois a aussi évoqué le cas de Gonzalo Higuain, l’attaquant argentin qui ne fait plus vraiment partie des plans à long terme de la Juve. « J'espère qu'il restera avec nous également la saison prochaine. C'est un très bon gars et il fait une saison très positive », a-t-il lâché.