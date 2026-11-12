Juventus : une cagnotte de 50 millions grâce aux ventes de Gatti, Cambiaso et Zhegrova. Et un échange en attaque

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La Juventus, septième au classement et seulement 13e attaque de Serie A avec 15 buts inscrits, doit impérativement changer quelque chose si elle veut se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

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Le directeur général Giovanni Carnevali et Luciano Spalletti misent sur le retour des blessés et sur le mercato de janvier. La première étape pour élargir les rotations et redonner de l’élan à la Juventus, surtout sur le plan offensif, passe par les retours de l’infirmerie. Après la trêve, la Juve retrouvera Francisco Conceicao et Nico Gonzalez. Selon les plans de Spalletti, ce dernier est appelé à jouer désormais davantage comme avant-centre ou deuxième attaquant que comme ailier. Puis, en décembre, le retour de Kenan Yildiz est également prévu, ce qui permettra de compléter l’attaque et de mettre à la disposition de Spalletti tout le potentiel offensif de l’effectif de la Juventus. Au milieu de terrain, en revanche, il faudra attendre les premiers mois de la nouvelle année pour revoir Manuel Locatelli et Khephren Thuram sur le terrain.

LE MERCATO DE JANVIER

Outre le retour des blessés, l’autre clé pour tenter de relancer la saison sera le mercato. Dans cette optique, en plus de l’enveloppe issue de l’augmentation de capital, Carnevali et Massara devront aussi envisager des échanges et des ventes. Sur les 250 millions de l’augmentation de capital, environ 100 millions seront en effet consacrés au mercato, mais cette somme devra couvrir janvier et l’été prochain. Il ne serait donc pas judicieux d’en investir une trop grande partie dès janvier. Les échanges et les ventes pourraient ainsi être décisifs pour le mercato hivernal de la Juventus.

ÉCHANGE DAVID-SORLOTH

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Concernant les échanges, la Juventus et l’Atlético de Madrid ont repris les discussions autour de l’avenir de Jonathan David, prêté par la Juventus aux Colchoneros avec une option d’achat fixée à 15 millions, et d’Alexander Sorloth, qui intéresse la Juve depuis l’été prochain. Les bonnes performances de David à Madrid pourraient accélérer dès janvier une opération qui impliquerait également le Norvégien, avec Turin pour destination.

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TROIS DÉPARTS POSSIBLES : GATTI

Enfin, trois joueurs figurent actuellement parmi les principaux candidats à un départ de Turin en janvier. Il s’agit de Federico Gatti, Andrea Cambiaso et Edon Zhegrova. Le premier a obtenu davantage de temps de jeu lors des derniers matches, mais, après sa bonne prestation contre l’AZ en Ligue Europa, il avait un message à faire passer : « Pour donner le meilleur de moi-même, j’ai besoin de jouer régulièrement. » Le joueur né en 1998, qui a eu davantage de temps de jeu lors des dernières rencontres mais dont le profil ne correspond pas à celui des défenseurs préférés de Spalletti, reste suivi en Premier League, notamment par Aston Villa et Tottenham. La Juventus espère tirer au moins 15 millions d’euros d’une éventuelle vente de Gatti, sous contrat jusqu’en 2030.

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CAMBIASO

Cambiaso figure lui aussi sur la liste des départs possibles : après deux saisons difficiles, entre blessures, erreurs et baisses de régime, sa cote s’est effondrée. Mais pour le joueur de couloir né en 2000, sous contrat jusqu’en 2029, la Juventus espère obtenir 20 millions d’euros. Cambiaso plaît en Espagne et à l’AC Milan. Juan Miranda, de Bologne, pourrait arriver à la Continassa pour le remplacer.

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ET ZHEGROVA

Enfin, Zhegrova. Écarté de la liste UEFA et utilisé par Spalletti seulement dans les dernières minutes des matches de championnat, le Kosovar a connu un début de saison marqué par l’éclat éphémère de son doublé inutile contre Sassuolo et de nombreuses rencontres sur le banc. Comme cela avait déjà été le cas l’été dernier, il sera mis sur le marché en janvier. À la Juve, avec Kolo Muani désormais décalé à droite et les retours de Nico, Conceicao et Yildiz, les possibilités de jouer pour l’ancien Lillois sont sur le point de se réduire définitivement. La Juventus évalue Zhegrova, né en 1999 et sous contrat jusqu’en 2030, à 15 millions. Si ces trois ventes se concrétisent conformément aux plans du club, Carnevali pourrait ainsi encaisser 50 millions.