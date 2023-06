Juventus – Un talent de Ligue 1 pour remplacer Vlahovic?

Privé de Ligue des Champions et Europa League, la Juventus pourrait perdre Dusan Vlahovic et viserait un talent de Ligue 1 pour le remplacer.

Après plusieurs rebondissements divers et variés, la Juventus s'est vu infliger une pénalité de 10 points en Serie A pour son implication dans le scandale financier de valeurs gonflées qui a concerné plusieurs clubs italiens ces dernières saisons. Une sanction qui a fait rétrograder la Vieille Dame de la 3ème à la 7ème place, la privant de ce fait de Ligue des Champions et d'Europa League. Avec la maigre Conference League en poche, les Turinois vont devoir vendre pour équilibrer leurs comptes. Dusan Vlahovic devrait être concerné et le club aurait ciblé son remplaçant, un certain talent de Ligue 1.

Un talent de Ligue 1 vers la Juventus?

À 23 ans, Dusan Vlahovic sort d'une saison plutôt mitigée à la Juventus au vu des immenses attentes placées en lui après son éclosion express à la Fiorentina. Pourtant, l'attaquant serbe est l'une des plus grandes valeurs marchandes de la Vieille Dame, qui devra assurément vendre pour tenter d'équilibrer les comptes après avoir loupé la Ligue des Champions et l'Europa League. En cas de départ de Duca, le club turinois aurait déjà pensé à son remplaçant et souhaiterait faire ses emplettes parmi les talents de Ligue 1.

Cinquième meilleur buteur de Ligue 1 cette saison avec 21 buts inscrits, Folarin Balogun aurait été placé tout en haut de la liste des cibles prioritaires pour ce mercato, encore plus en cas de départ de Dusan Vlahovic. L'attaquant américain, prêté par Arsenal au Stade de Reims, rentrera cet été à l'Emirates mais devrait demander son départ du club londonien pour s'assurer du temps de jeu afin de continuer sa progression. Tout juste international, le buteur rémois intéresse également l'Inter Milan, l'AC Milan, l'OM et le RB Leipzig.