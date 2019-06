Juventus, un long contrat attend Rabiot ?

Un accord aurait été trouvé entre le champion d'Italie et le milieu de terrain français. Un contrat de cinq saison l'attendrait dans le Piémont.

Libre de tout contrat à la fin du mois de juin, Adrien Rabiot ne s'est toujours pas engagé avec un nouveau club. Annoncé sur les tablettes du Barça l'hiver dernier, puis de plusieurs clubs européens, le milieu de terrain français prend son temps. Alors que certaines rumeurs avançaient que Leonardo, une fois arrivé au PSG, allait tenter de prolonger l'international français, mais cette rumeur a finalement été écartée il y a quelques jours.

L'avenir d'Adrien Rabiot s'éclaircit désormais. Selon l’émission El Chiringuito de Jugones, le milieu de terrain français et la ont trouvé un accord sur un contrat de cinq ans et un salaire de sept millions d’euros par an. L’officialisation du transfert devrait intervenir dans le courant du mois de juillet selon les journalistes de l’émission de télévision espagnole. En choisissant la Juventus, Adrien Rabiot rejoindrait ainsi Blaise Matudi dans le Piémont, son ancien coéquipier, et aurait l'occasion de rebondir dans une équipe visant la .

Rabiot avait déjà évoqué l'intérêt de la Juventus

Au début du mois de juin, Adrien Rabiot, dans les petits papiers de beaucoup de clubs européens, avait confirmé l'intérêt de la Juventus dans une interview accordée au Corriere dello Sport : "La Juventus m'a contacté et nous avons discuté, mais nous ne pouvons rien dire pour l’instant. Je ne sais toujours pas où je vais aller. C’est un grand club où tout bon footballeur aimerait jouer ". Le Français va donc voir son souhait exaucé.

Il y a peu, dans la presse italienne, Gianluigi Buffon qui avait expliqué son départ du PSG avait également encensé Adrien Rabiot en le comparant à certains de ses anciens coéquipiers : "Celui que j'ai connu est un 'fuoriclasse', un mélange fantastique. Il a la force physique de Paul Pogba, c'est une vraie armoire. Il a la personnalité dans le jeu de Arturo Vidal et potentiellement le dynamisme et la capacité de projection de Claudio Marchisio".

Nul doute que le message de Gianluigi Buffon qui reste un joueur emblématique du club italien a dû passer auprès des dirigeants. Adrien Rabiot n'aurait finalement pas croulé sous les propositions, outre l'intérêt connu de , mais pourrait être récompensé pour sa patience.