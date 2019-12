Juventus-Udinese (3-1) - Ronaldo et la Vieille Dame mettent la pression à l'Inter

Grâce à trois buts inscrits en première période, la Juventus Turin a facilement disposé de l'Udinese ce dimanche, et met la pression sur l'Inter.

Restant sur deux matches sans victoire et distancée de deux points par l' au classement en , la Turin était attendue au tournant ce dimanche après-midi. Face à l' , les tenants du titre n'ont pas déçu, ne faisant qu'une bouchée de leur adversaire du jour (3-0).

La Juve ne laisse aucune chance à son adversaire

Il faut dire que les hommes de Maurizio Sarri n'ont, et contrairement aux derniers matches, laissé aucune chance au doute de s'installer. Et pour cause, dès la 9ème minute de jeu, Cristiano Ronaldo ouvrait le score d'une frappe rageuse dans la surface de réparation. Galvanisé par ce but, le Portugais y allait même de son doublé, toujours en première période (37e). Trouvé par Gonzalo Higuain, CR7, au bon souvenir de leur entente au , héritait du cuir, effacait le portier adverse avant d'accroître l'avantage au score de son équipe. Udinese pouvait s'attendre à vivre une après-midi compliquée...

Et cela n'allait pas tarder à se confirmer, puisque la Juve n'attendait même pas la mi-temps pour inscrire un troisième but. Celui-ci était l'oeuvre de Leonardo Bonucci, qui triplait la mise d'un coup de casque décisif. Après un festival offensif en première période, la Vieille Dame restait muette en seconde et concédait même la réduction de score au bout du temps additionnel sur un but de Pussetto à la 94ème minute de jeu. L'essentiel était de toute façon assuré pour les Champions d' , puisque la pression est désormais mise sur l'Inter Milan, qui se déplace sur la pelouse de la ce dimanche soir.