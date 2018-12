Juventus Turin - Pavel Nedved et le manque de chance de la Vieille Dame

Ayant terminé à la première place de son groupe de Ligue des Champions, la Juventus Turin a tout de même hérité de l'Atletico de Madrid ce lundi.

Ayant terminé en tête de son groupe devant les anglais de Manchester United, la Juventus Turin, habituée à jouer les premiers rôles en Ligue des Champions ces dernières années, aura fort à faire pour accéder aux quarts de finale de la compétition cette saison.

En effet, la Vieille Dame n'a pas été épargnée par le tirage au sort effectué au siège de l'UEFA ce lundi, puisque le club de Cristiano Ronaldo a hérité de l'Atlético de Madrid du français Antoine Griezmann, équipe qui figurait pourtant dans le chapeau 2.

"Ça sera un match très difficile, avec peu de buts sans doute"

Un tirage particulièrement délicat qui donnera lieu à une confrontation qui s'annonce disputée entre deux formations accrocheuses et expérimentées, comme l'a affirmé Pavel Nevded, le vice-président de la Juventus, au micro de la chaîne italienne Sky.

"Notre entraîneur dit souvent que premier ou deuxième de la poule, ça n'a pas d'importance et qu'il faut juste passer. On en a l'illustration aujourd'hui puisqu'on prend l'adversaire le plus fort. Il faut un peu de chance, on n'en a pas eu. Ils sont très équilibrés, très durs à affronter. Ils se basent sur une défense basse et forte mais, devant, ils sont aussi dangereux, avec Griezmann et les autres. Ça sera un match très difficile, avec peu de buts sans doute. Cristiano est l'homme de la Ligue des champions, il l'a toujours montré, avec des buts et des victoires. Notre équipe est très forte, on peut être tranquilles et confiants", a-t'il confié ce lundi, conscient de la qualité des Colchoneros. Match rugueux en perspective.