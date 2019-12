Juventus Turin - Matthijs de Ligt : "Je sens que je m'améliore chaque jour​"

Après des débuts compliqués à la Juventus Turin, l'ancien de l'Ajax Amsterdam se sent de mieux en mieux du côté de la Vieille Dame.

Arrivé à la cet été en provenance de l' Amsterdam après une fantastique saison, le jeune défenseur central Matthijs de Ligt a mis du temps à prendre ses marques sous ses nouvelles couleurs, lui qui n'avait joué qu'en Eredivise durant sa jeune carrière. Apparu parfois en difficulté depuis le début de la saison, le Néerlandais avait toutefois pris son mal en patience, convaincu que ses prestations allaient s'améliorer au fil des semaines.

"La leçon la plus importante que j'ai apprise jusqu'à présent avec la Juventus, c'est que vous avez besoin de confiance en vous. Au début, j'ai remarqué que j'étais trop préoccupé par le fait de ne pas commettre d'erreurs et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire (...) Peut-être que certaines choses vont continuer à aller de travers, mais au moins je suis sûr que ça va mieux qu'avant. Depuis, les choses s'améliorent", avait-il confié, le 7 octobre dernier.

"Je sens que je m'améliore chaque jour​"

Ce jeudi, dans des propos accordés à la chaîne Juventus Tv, le Néerlandais s'est de nouveau exprimé sur sa situation en , ne cachant pas sa satisfaction. "Je suis très heureux à Turin, j'espère rester ici longtemps. J'étais vraiment fier bien sûr, quand un grand club comme la Juve vous veut c'est un grand honneur. J'ai toujours aimé la Juve en tant que club et maintenant je suis heureux et fier de porter cette tunique", a déclaré Matthijs de Ligt.

"Je sens que je m'améliore chaque jour. Je m'entraîne avec les meilleurs joueurs du monde. Avec Leonardo Bonucci, nous nous comprenons très bien et nous nous complétons. Je sais ce qu'il peut faire et il sait ce que je peux bien faire. Nous essayons de former un bon couple", a-t-il ajouté. Déterminé.