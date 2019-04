Juventus Turin - Marcello Lippi prend la défense de Massimiliano Allegri

Dans un entretien accordé à France Football, l'ancien sélectionneur italien a estimé que quoiqu'il advienne, les critiques sont toujours présentes.

Arrivé en 2014 sur le banc de la Turin, Massimiliano Allegri est un entraîneur à la qualité reconnue par bon nombre d'acteurs du football. Joueurs, anciens joueurs, ou entraîneurs... la grande majorité de ceux-ci s'accordent pour louer ses qualités de technicien, lui qui est notamment réputé pour ses connaissances tactiques largement au dessus de la moyenne. À Turin, Massimiliano Allegri a d'ailleurs remporté quatre titres de Champion d' en autant d'années sur la plan national, en plus de deux finales de Ligue des Champions, respectivement perdues face au et face au ... Pas verni.

"Même le pape ne fait pas l’unanimité"

Toutefois, malgré ce bilan plus qu'honorable, et à l'heure où la Vieille Dame compte parmi les favoris pour le titre en Ligue des Champions cette saison, emmenée par sa recrue phare de l'été en la personne de Cristiano Ronaldo, habitué à triompher dans cette compétition, force est de constater que l'entraîneur peine à s'éviter certaines critiques venant de différents médias transalpins et de certains supporters bianconeri, lui reprochant une approche frileuse malgré un effectif de qualité.

Des critiques pas toujours justifiées donc, qui ont poussé Marcello Lippi, ancien entraîneur de la Juve et de la Squadra Azzurra a voler à sa rescousse, lui qui connaît à merveille le perpétuel manque de considération qui existe dans le football comme ailleurs.

"Même le pape ne fait pas l’unanimité, alors pourquoi un entraîneur devrait la faire ? Je suis passé par là, moi aussi. J’ai amené l’Italie sur le toit du monde en 2006, et au retour du Mondial suivant, on m’a insulté à l’aéroport. La considération unanime n’existe pour personne. Il y a toujours quelqu’un qui, par envie, manque de compétence ou d’intelligence, estime que vous n’êtes pas adapté à votre poste", a ainsi estimé Marcello Lippi, dans une interview accordée à Football.

Toujours est-il que malgré certaines critiques persistantes, Massimiliano Allegri et la Juventus Turin ont l'occasion de se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Première étape dès mercredi soir aux , face à l' Amsterdam, pour le match aller d'un quart de finale séduisant.