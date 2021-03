Juventus Turin, Cristiano Ronaldo s’offre un nouveau record et égale Pelé

En marquant contre la Spezia, Cristiano Ronaldo a inscrit le 766eme but de sa carrière, égalant Pelé. Il est le 3eme meilleur buteur de l’histoire.

Depuis plus de quinze ans, la question est de savoir qui de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur du monde. Les deux se tirent la bourre et n’en finissent plus d’établir record sur record. Plutôt que de les opposer, nous autres contemporains devraient profiter de cette rivalité argentino-portugaise qui rythme les semaines footballistiques depuis des années. Dans leur quête d’excellence, Messi et Ronaldo empilent les trophées sur leurs étagères ainsi que les records.

Malgré une Juventus Turin loin d’être aussi dominante que les années précédentes en Serie A, CR7 continue sa moisson de buts. A 36 ans, le Portugais n’est pas rassasié, bien au contraire. Tombeuse de la Spezia, mardi soir (3-0), la Vielle Dame est revenue à sept longueurs de l’Inter Milan, qui joue ce mercredi soir, grâce à des réalisations de Morata, Chiesa et bien évidemment du quintuple Ballon d’Or. En trouvant le chemin des filets dans le temps additionnel, Cristiano Ronaldo a inscrit son 20eme but de la saison en seulement 21 matches joués.

Des statistiques qui permettent à la bande à Pirlo de rester en vie pour un 10eme titre de suite et qui permet à l'attaquant d’établir un nouveau record. En effet, en dépassant cette barre des 20 buts, Ronaldo porte désormais à douze saisons de suite cette régularité. Il est le seul joueur de l’histoire à enchaîner cette série de saisons à vingt buts ou plus.

🔥 Questa sera @Cristiano è diventato l’unico giocatore a segnare almeno 20 gol in ciascuna delle ultime 12 stagioni nei top-5 campionati europei 🔥#JuveSpezia pic.twitter.com/tqOJ1bJtlb — JuventusFC (@juventusfc) March 2, 2021

Mais ce but, qui semble anodin dans une rencontre déjà pliée, ne l’est en aucun cas. L’ancien attaquant de Manchester United et du Real Madrid n’a jamais caché qu’il voulait laisser une trace dans son sport et cette vingtième réalisation de la saison lui permet d’égaler une autre légende du football.

Avec désormais 766 buts inscrits dans sa carrière, Cristiano Ronaldo égale le Roi Pelé et devient le troisième meilleur buteur de l’histoire derrière Josef Bican (802) et Romario (772). Quelque chose nous dit qu’il y a de grandes chances pour que le Portugais s’offre le fauteuil de dauphin avant même la fin de la saison…