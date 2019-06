Juventus Turin - Bonucci est dans le viseur du PSG

Il y a des contacts entre l'entourage de Bonucci et le PSG. Le club francilien est à la recherche d'un grand défenseur central.

Un simple sondage, pour l'instant. Une conversation avec l'entourage de Leonardo Bonucci, un moyen de comprendre le chemin à suivre. Comme on le sait, le fait toujours peur.



Tout au plus quand le club désire obtenir un grand renfort au niveau défensif. Et après avoir vu Matthijs De Ligt se diriger vers le chemin de Turin, les Parisiens ont bien l’intention de devenir sérieux. Comment? En évaluant un plan alternatif tout aussi prestigieux.



Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a enregistré au cours des dernières heures des contacts directs avec ceux qui s’occupent des intérêts du numéro 19 actuel de la , Leonardo Bonucci. Pas une offensive, mais simplement un moyen de clarifier la situation.

Le directeur sportif de la Juventus, Fabio Paratici, après s'être occupé du deal de Rabiot, s'est aussi penché sur le cas de Merih Demiral, de . Un profil intéressant, prêt à rentrer dans la capitale piémontaise.



En résumé, il semble très difficile - un an après son retour retentissant en provenance du Milan - que la Vieille Dame puisse concrètement envisager l’opportunité de vendre Bonucci pour la deuxième fois. Mais le PSG, quant à lui, a mis les moteurs en marche.