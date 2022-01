Juventus Turin : Allegri ne veut pas entendre parler de Scudetto

C'est une grande affiche qui va se jouer à San Siro, dimanche soir, où les projecteurs seront braqués sur Milan-Juventus. Les Bianconeri, s'ils veulent espérer se qualifier pour la Ligue des Champions, ne doivent surtout pas perdre le contact dans un match contre le deuxième du classement. Massimiliano Allegri, l'entraîneur de la Vieille Dame, s'est exprimé en conférence de presse un peu plus de 24 heures avant le match face au rival milanais.

Ramsey ne passera pas l'hiver à Turin

"Nous vivons un bon moment, mais le chemin est encore long, il reste beaucoup de matchs et nous sommes encore derrière. Le match contre l'AC Milan est un beau match à jouer, c'est dommage qu'il n'y ait que cinq mille spectateurs, c'est important pour le classement", a ainsi confié Massimiliano Allegri, avant d'annoncer le départ imminent d'Aaron Ramsey.

L'article continue ci-dessous

"Nous devons encore faire une séance d'entraînement et donc je dois encore faire des évaluations. Tout le monde va bien, sauf Bonucci et Ramsey, qui a été négatif mais qui est sur le point de partir. Aujourd'hui, je vais réfléchir à la composition de l'équipe et j'espère que nous serons au point pour demain soir", a-t-il déclaré. Avec un bon résultat à San Siro et un mercato bien géré, la Juventus pourrait viser autre chose que la quatrième place. Mais l'expérimenté technicien italien refuse de trop se projeter, faisant preuve de méfiance.

Le Scudetto à oublier... Pour le moment

"Ne nous emballons pas trop vite. Maintenant, nous pensons à bien faire contre le Milan, une équipe qui a très bien travaillé depuis un an et demi. Il faut féliciter tout le monde et Pioli qui a fait de grandes choses. Ils se battent pour le Scudetto et ce sera donc un match important pour nous car nous devons y rester. Nous ne pouvons pas penser au Scudetto pour le moment parce que ça n'aurait pas de sens, pensons match par match et ensuite nous verrons où nous en serons", a enfin demandé celui qui avait succédé à un Andrea Pirlo totalement désemparé sur le banc de la Juvens Turin. Vivement dimanche soir !