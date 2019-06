Juventus - Trezeguet : "Sarri est un excellent entraîneur et un grand homme"

David Trezeguet estime que l'ancien entraîneur de Chelsea, Maurizio Sarri, a de grandes qualités en tant qu'entraîneur et sera face à un nouveau défi.

La Turin va connaître un nouveau défi avec la présence sur son banc de Maurizio Sarri, un technicien réputé pour sa minutie et son appétence pour la possession de balle.

Après les 5 saisons sous Allegri, et dans un club qui ne vise que la gagne, le mariage entre l'ancien entraîneur de et avec la Vieille Dame sera intéréssant à suivre.

Parlant dans le cadre du match de charité JDT All-Stars à Johor en Malaisie, David Trezeguet, ancien élément important de la Juve (138 buts en 245 matches), a exprimé son avis sur la question, étant assez optimiste.

L'article continue ci-dessous

"C'est un excellent entraîneur et un grand homme. C'est un nouveau rôle pour lui. Une nouvelle opportunité et une nouvelle histoire lui. On verra mais je suis content car c'est un très bon manager", a-t-il indiqué.

Autre sujet en vogue du moment, la VAR. Pour le natif de Rouen, il s'agit d'une évolution postitive pour le football. "C'est une nouvelle opportunité et situation pour les joueurs. C'est une chose qui peut aider les arbitres et les supporters à tout comprendre.

"Pour les fans, ce sera un peu de changement. Vous pouvez imaginer que le match aura des arrêts, mais c'est la réalité. Et tous les supporters et les joueurs doivent rester dans ce nouveau monde. Il n’est pas possible de changer, mais c’est un mouvement positif pour le football", a jugé David Trezeguet.