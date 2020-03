Juventus - Tous les signes indiquent une prolongation du contrat de Buffon

Le vétéran pourrait bientôt détenir la plupart des records d'apparitions en Serie A et pourrait continuer à étendre ce record en prolongeant.

L'histoire d'amour entre Gianluigi Buffon et le champion d' en titre, la , devrait se poursuivre, car tous les signes indiquent que le gardien de but va signer une prolongation de contrat avec le club malgré son âge avancé. Le gardien de but d'origine toscane semblait prêt à jouer ses dernières années avec le après avoir quitté Turin pour la capitale française en 2018. Les Parisiens ont recruté le gardien vétéran pour fournir expérience et sagesse dans la quête à la victoire en .

Cependant, Gianluigi Buffon est retourné dans sa maison spirituelle après une seule saison, signant un contrat d'un an et refusant de prendre le brassard de capitaine de Giorgio Chiellini ou le maillot n°1 de Wojiech Szczesny car il voulait juste faire sa part pour l'équipe qui lui tient si cher dans son coeur. C'est loin de la première fois que l'icône italienne a mis la Vieille Dame au-dessus de ses propres intérêts personnels, Buffon avait choisi de rester avec la Juventus lorsque le club a été relégué en Serie B à la suite du scandale de Calciopoli, le faisant aimer encore plus par les fidèles Bianconeri.

Maintenant, à 42 ans, le fait de consacrer du temps à sa carrière de joueur ne surprendrait personne, mais Buffon reste dans une forme physique enviable et a toujours l'ambition de gagner plus de trophées et de battre plus de records avec la Juventus. En effet, Buffon est actuellement au même niveau que Paolo Maldini en tant que joueur avec le plus grand nombre d'apparitions en de l'histoire, et dépassera probablement son ancien coéquipier avec l'Italie si le football italien se remet en route une fois la pandémie de coronavirus sous contrôle.

Il est entendu que "Gigi'' n'a pas encore pris de décision finale sur son avenir après la fin de la saison 2019-20, mais des sources proches du joueur suggèrent que des signes pointent vers une prolongation de contrat d'une saison supplémentaire pour la légende du club. Les choix sont peu nombreux pour Buffon compte tenu de son âge - rester avec la Juventus pendant un an ou prendre sa retraite - et le gardien avait souligné son amour pour le club dans une récente interview avec leur chaîne de télévision officielle.

"Le retour à la Juve a été naturel", a-t-il déclaré. "Au final, j'ai passé une très belle année à Paris et je dois dire que j'en avais besoin pour me détoxifier. Cependant, il est clair que le contact avec la Juve a toujours été là, avec le président, Fabio Paratici et de vieux amis. J'ai joué une saison à l'étranger sans couper le cordon ombilical. Je ne sais pas ce qui va se passer l'année prochaine, c'est vrai qu'il y a deux ans, j'ai pratiquement pris ma retraite et puis ce qui s'est passé s'est passé".