Juventus - Torino (2-1), la Juventus remporte le derby au mental

Alors qu’elle était menée au score, la Juventus a réussi à remporter le derby en renversant le Torino (2-1).

La reste toujours invaincue en cette saison. A l’occasion de la 10e journée, l’équipe d’Andrea Pirlo a été proche de baisser pavillon face à son voisin de . Longtemps menée au score, elle a su finalement s’en sortir en signant deux buts dans le dernier quart d’heure du jeu.

La Juve n’a rien lâché

Alors qu’il n’était sur le terrain que depuis 7 minutes de jeu, Weston McKennie a rétabli la parité dans ce match (76e), en cueillant avec succès un service de Juan Cuadrado. Sur son banc, Andrea Pirlo pouvait grandement féliciter de son choix.

Après ce but, la Vieille Dame a poussé pour arracher la victoire, et elle a fini par parvenir à ses fins. A la suite d’une occasion manquée par Dybala (88e), Leonardo Bonucci a délivré les siens en plaçant un superbe coup de tête sur un coup franc de l’inévitable Cuadrado.

La Juve est donc revenue de loin dans cette partie. Avant cette tournure favorable des évènements, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont longtemps manqué d’inspiration. Et surtout, ils ont été quelque peu surpris par le but précoce adverse.

Torino peut s'en vouloir

A la 9e minute de jeu, Nicolas Nkoulou a donné l’avantage au Toro, en se retrouvant au bon en endroit sur le deuxième temps d’un corner. Une réalisation de l’ancien marseillais qui a donné des ailes aux locaux. Et à la 13e minute, on est même passés tout près du break. Simone Zaza a raté cette opportunité en or pour la formation de Giampaolo.

Avant d’égaliser, la Juve avait déjà fait trembler les filets une première fois. A la 58e minute, Juan Cuadrado a fait mouche sur une belle frappe à l’entrée de la surface. Le Colombien pensait inscrire son 3e but contre le Toro, mais sa réalisation a été refusée en raison d’une position d’hors-jeu de Dejan Kulusevski. Sur le coup, les Bianconeri ont pesté, mais au final ce fait de jeu restera anecdotique.

Avec ce succès, la Juve remonte sur le podium de la . Elle ne compte que quatre points de retard désormais sur le leader milanais. De quoi aborder le choc contre Barcelone en pleine confiance.