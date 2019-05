Juventus-Torino (1-1) - Malgré CR7, la Juve tenue en échec dans le derby

Cristiano Ronaldo a évité à la Juventus un revers gênant dans le derby della Mole contre une équipe du Torino coriace (1-1), ce vendredi soir.

Il n'y a pas qu'en que la décompression du champion se fait sentir. De l'autre côté des Alpes, aussi, la n'a pas livré sa prestation la plus convaincante de la saison dans le Derby della Mole contre le . Un match toujours spécial pour l'autre club de Turin, place forte du football italien et souvent dompté par une Vieille Dame froide et réaliste.

Ronaldo forte tête

Tout a pourtant bien commencé cette fois-ci pour le Toro. Peu après le quart d'heure de jeu, Sasa Lukic a profité d'une énorme erreur de Pjanic pour aller marquer en solitaire et permettre aux visiteurs de passer devant (0-1, 18e). Un but venant récompenser l'excellente entame du Toro, qui avait déjà fait passer un frisson par Belotti (14e).

La Juve n'a pas eu beaucoup d'idées, mais elle a eu le mérite de réagir presque instantanément sur une occasion très franche de Blaise Matuidi, qui a buté sur son ancien coéquipier du , Salvatore Sirigu (19e). Un sursaut d'orgueil avant le trou noir, jusqu'à la pause.

Le tandem Ronaldo-Kean, aligné en attaque, n'a pas montré une grande connivence technique. La superstar portugaise, irritée et bien contenue, a beaucoup proposé avant de voir sa ténacité légendaire récompensée par un nouveau but de la tête. Servi par Leonardo Spinazzola, CR7 a fait parler sa détente parfaite pour placer un coup de tête victorieux (1-1, 84e). Le score n'a plus évolué. Le Toro, qui avait l'occasion de dépasser la Roma, pointe au sixième rang devant l' .