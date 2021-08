Juventus - Tolisso, une belle alternative en cas d'échec avec Locatelli ?

Soucieuse de se renforcer au milieu de terrain cet été, la Juventus Turin garde un oeil attentif sur la situation du Français Corentin Tolisso.

Et si l'alternative à Manuel Locatelli se nommait Colentin Tolisso, aujourd'hui âgé de 27 ans ? La Juventus est toujours déterminée à faire signer le milieu de terrain de Sassuolo, protagoniste de la course inoubliable de l'Italie à l'Euro 2020. L'équipe de la Juventus, cependant, explore d'autres pistes. La Vieille Dame se tourne notamment vers l'Allemagne et plus précisément vers le Bayern Munich, qui entame un nouveau cycle après les adieux de Hansi Flick et l'arrivée sur le banc de Julian Nagelsmann.

Dans ce contexte, Colentin Tolisso, milieu de terrain français, champion du monde en Russie 2018, pourrait être poussé vers la sortie. La Juventus le surveille attentivement : Massimiliano Allegri aime le joueur pour sa souplesse et le prix, plus accessible que Locatelli, pourrait être la clé pour boucler l'opération cet été. Ce n'est pas la première fois qu'une équipe italienne s'intéresse au joueur : plus d'une fois dans le passé, l'Inter et Napoli avaient demandé des informations à son sujet.

La Vieille Dame prête à réaliser la belle affaire

En 2016, il se rapproche de Naples, mais l'accord n'a pas été possible pour des raisons que son agent a par la suite confirmées : "Quelqu'un a créé des craintes chez Tolisso au sujet de la ville de Naples", avait-il déclaré. "Tolisso était à un pas de Naples mais ils lui ont fait croire que tu ne vis pas bien dans la ville et l'ont fait changer d'avis. On pense que dans chaque quartier de Naples vous vivez comme vous le voyez dans la série Gomorra mais la réalité est différente et je la connais bien".

La polyvalence de Tolisso est une denrée convoitée : excellent entremetteur, mais aussi doué pour les récupérations, le Français possède également une excellente frappe de balle. Considérant que son contrat est sur le point d'expirer, le Bayern tentera d'en récupérer quelques liquidités. Un footballeur de 27 ans, plusieurs fois vainqueur du championnat allemand, d'une Ligue des champions et d'une Coupe du monde, pourrait à coup sûr constituer une belle affaire pour la Juventus Turin.