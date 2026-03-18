Juventus : Thuram s'entraîne encore à part ; ses impressions avant le match contre Sassuolo

La Juventus s'entraîne à la Continassa pour préparer son prochain match de championnat, qui verra les Bianconeri accueillir Sassuolo à l'Allianz Stadium de Turin samedi prochain. L'équipe s'est entraînée sous les ordres de Luciano Spalletti, qui attend toujours de savoir s'il pourra compter sur Khephren Thuram contre les Neroverdi, ce dernier étant sorti amoché du match disputé sur le terrain de l'Udinese.





LA BLESSURE DE THURAM - Le Français a reçu un coup à la cheville au cours de la première mi-temps : après avoir serré les dents, le joueur né en 2001 a jeté l'éponge en début de deuxième mi-temps, lorsqu'il a été remplacé par Teun Koopmeiners après seulement 4 minutes. Les jours suivants, bien que cela n'ait pas suscité d'inquiétudes excessives, Thuram s'est toujours entraîné à l'écart du reste du groupe.





TOUJOURS À PART - Aujourd'hui encore, le milieu de terrain français s'est entraîné à part du reste du groupe, mais son état semble nettement s'être amélioré par rapport à il y a quelques jours.









DE RETOUR AVEC LE GROUPE À PARTIR DE JEUDI

Le retour de Thuram au groupe est en effet prévu pour le jeudi 19 mars. Le Français reprendra donc l'entraînement complet avec le reste de l'équipe et sera donc disponible pour le match contre Sassuolo prévu samedi 21.