Juventus - Thuram : "Les propos de Bonucci sont juste honteux"

Le champion du monde 1998 est revenu sur la polémique créée par les insultes racistes contre Moise Kean à Cagliari et la réaction de Bonucci.

Dans une interview accordée au Parisien, Lilian Thuram est revenu sur les propos de Leonardo Bonucci après les insultes racistes dont a été victime son coéquipier Moise Kean, buteur lors de la victoire des Bianconeri à (2-0). Le jeune attaquant de 19 ans avait célébré son but devant la tribune des supporters adverses, provoquant l'ire de ces derniers.

"Il [Bonucci] dit en substance ce que beaucoup de personnes pensent, à savoir : 'Les Noirs méritent ce qui leur arrive.' Il évoque un partage des responsabilités à 50-50 entre les supporters et Kean. Quand on y pense, le propre équipier de Kean dit qu’il mérite ces cris de singe et aux supporters qu’ils peuvent continuer !", estime l'ancien défenseur des Bleus.

L'article continue ci-dessous

"La bonne question à poser à Bonucci, ce serait par conséquent : 'qu’est-ce qu’a fait Kean pour mériter de tels cris de singe ? Pour mériter autant de mépris ?' Jamais il ne dit aux supporters qu’ils ont tort d’agir de la sorte mais que le joueur l’a en partie cherché. La réaction de Bonucci est aussi violente que les cris de singe. C’est comme quand une jeune femme se fait violer et que certains relèvent la manière dont elle était habillée. C’est à cause de ces gens-là que ça n’avance pas."

"Non, Bonucci n’est pas stupide, il a une certaine idée de société. Ce qu’on peut dire de Bonucci, c’est qu’il tient des propos d’une violence inouïe à l’égard de son propre coéquipier. Mais parce que Kean a marqué un but et célébré celui-ci devant la tribune adverse, est-il normal qu’il soit insulté pour sa couleur de peau ? Les propos de Bonucci sont juste honteux. Il faut bien s’entendre sur le racisme. Ces cris de singe, c’est du mépris renvoyé à l’ensemble des personnes noires, y compris tous les enfants qui sont de la couleur de Kean."

L'ancien joueur de et de la notamment a tenu à adresser un message au jeune international italien : "Il a très bien fait de rester fier et droit dans l’adversité. J’invite toutes les personnes noires à faire de même et à exiger le respect quand des gens tels que Bonucci voudraient qu’elles courbent l’échine."