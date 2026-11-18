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À la Juventus, alors que le club réfléchit à l’arrivée d’un nouvel avant-centre en janvier, Jeff Ekhator trépigne d’impatience. Désormais totalement remis de sa blessure, il s’est illustré avec les Espoirs. Il pourrait bientôt être titularisé. En attendant, l’ancien joueur du Genoa fait l’objet d’une comparaison de taille.

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Pour Jeff Ekhator, passer du Genoa à la Juventus a représenté un changement bien plus profond qu’un simple transfert d’une équipe à une autre. Le jeune attaquant s’est soudain retrouvé plongé dans un environnement complètement différent, marqué par des attentes élevées et une pression difficile à gérer. Porter le maillot de la Juventus signifie faire face chaque jour à d’importantes responsabilités, surtout lorsqu’on arrive très jeune, avec une expérience limitée dans l’élite. Ekhator a dû apprendre rapidement à vivre avec ces nouvelles sensations.

Son recrutement a été l’une des premières opérations marquantes de la gestion Carnevali, donnant un signal concret de la direction prise par le club. L’objectif était de miser sur un joueur italien, jeune, doté de grandes qualités techniques, athlétiques et tactiques. Pour s’attacher ses services, la Juventus a investi 16 millions d’euros, auxquels s’ajoutent deux millions de bonus. Une somme considérable, surtout pour un joueur qui n’avait inscrit que quatre buts en Serie A avec le Genoa. Un investissement qui a inévitablement accru les attentes à son égard.

Quitter l’environnement du Genoa, où il s’était senti protégé et valorisé, n’a pas été facile. Il lui a fallu laisser Pegli derrière lui et s’habituer à son nouveau quotidien à la Continassa. Deux problèmes physiques sont aussi venus compliquer son intégration pendant la préparation estivale. La première blessure est survenue à la mi-juillet, lors d’un match amical contre Bâle, lorsqu’une accélération l’a contraint à s’arrêter. La seconde est arrivée fin août, peu après son retour dans le groupe.

Ces arrêts répétés ont ralenti son adaptation, le contraignant à regarder ses coéquipiers depuis les tribunes sans pouvoir contribuer directement aux performances de l’équipe. Pendant plusieurs semaines, le jeune attaquant a traversé une période compliquée, attendant la bonne occasion de montrer sa valeur. Le déclic est venu lors du déplacement sur le terrain de l’AZ Alkmaar, lorsque la Juventus a décidé de l’inscrire au dernier moment sur sa liste UEFA à la place de Manuel Locatelli, blessé. Il n’a pas réussi à donner le meilleur de lui-même pendant les quelques minutes disputées aux Pays-Bas, mais il a ensuite montré des signes nettement plus encourageants.

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Sa prestation contre la Fiorentina a donné un aperçu de certaines des qualités qui ont convaincu la Juventus de miser sur lui. Ekhator a montré une bonne présence physique, du dynamisme et une capacité à prendre la profondeur, tout en prouvant qu’il savait conserver le ballon lorsque c’était nécessaire. Entre-temps, Baldini, le sélectionneur des Espoirs, s’est entretenu avec Luciano Spalletti avant de rappeler Ekhator après sa blessure. L’entraîneur de la Juventus a approuvé cette décision, jugeant important de lui donner d’autres occasions de retrouver le rythme de la compétition. Son passage avec les Espoirs s’est révélé particulièrement positif, surtout lors du match contre la Belgique disputé à Livourne.

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C’est précisément face aux Belges qu’Ekhator a été au cœur d’une action décisive : il a obtenu un penalty, puis a choisi de le tirer lui-même. Sa réussite a contribué à fixer le score final à 2-2, offrant au jeune attaquant une précieuse dose de confiance. Baldini s’est lui aussi montré très élogieux à son égard, soulignant ses qualités et sa maturité : selon le sélectionneur, c’est un joueur particulièrement fort, capable de lire les situations de jeu avec lucidité et désireux de progresser sans cesse. Un jugement qui renforce encore les attentes de la Juventus.

Une période importante de la saison s’ouvre désormais pour Ekhator, qui pourrait obtenir davantage de place dans la rotation de Spalletti. Le prochain match contre Venise pourrait lui permettre d’entrer en cours de jeu, tandis qu’une titularisation est envisageable pour la rencontre européenne suivante contre l’Omonia, selon Tuttosport . La Ligue Europa pourrait être le cadre idéal pour lui permettre d’acquérir de l’expérience et de montrer qu’il peut rivaliser à ce niveau. Le match suivant contre l’Hapoel Beer Sheva, ainsi que les rencontres de championnat et de Coupe d’Italie, pourraient aussi lui offrir de précieuses occasions de convaincre définitivement l’entraîneur.

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La question de son avenir reste toutefois ouverte, surtout à l’approche du mercato hivernal. La Juventus est consciente de la nécessité d’ajouter à son effectif un avant-centre plus expérimenté, capable de se montrer plus efficace dans les derniers mètres et d’apporter des solutions immédiates. La situation d’Ekhator sera donc examinée attentivement dans les prochaines semaines. Le jeune joueur pourrait rester à Turin et gagner progressivement en importance dans la hiérarchie offensive, ou être prêté temporairement à une autre équipe de Serie A afin de jouer plus régulièrement. Pour l’heure, aucune décision définitive n’a cependant été prise.

Spalletti veut d’abord observer attentivement les progrès du jeune attaquant, d’autant qu’il a déjà commencé à mieux cerner les caractéristiques des autres joueurs du secteur offensif, de Kolo Muani à Woltemade. Ekhator reste une option à étudier, mais les indications fournies contre la Fiorentina et lors de ses récents matchs avec les Espoirs ont été encourageantes. L’entraîneur de la Juventus entend donc profiter des prochaines occasions pour évaluer ses performances et déterminer à quel point il peut être utile à l’équipe. De son côté, Jeff continue de s’entraîner avec sérieux et humilité, en cherchant à faire des difficultés de l’été un moteur pour progresser. La pression liée au montant de son transfert semble désormais moins pesante : il veut maintenant gagner sa place à la Juventus par ses performances.

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Tuttosport a également interrogé Alessandro Agostini, qui a lancé Ekhator au Genoa. L’entraîneur des jeunes du club explique : « Toutes proportions gardées, je tiens à le préciser, sa façon de se déplacer me rappelle celle d’Osimhen. Jeff est très rapide, il sait prendre la profondeur : il fait le bonheur de son entraîneur tant il se démène, même sans ballon. » Rappelons que le Nigérian Victor Osimhen, désormais à Galatasaray, a été l’un des principaux artisans du Scudetto remporté par Spalletti sur le banc du Napoli en 2023.