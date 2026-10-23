Juventus : Spalletti de plus en plus sur la sellette, la cote de son limogeage d’ici Noël baisse encore

Le « fantôme » d’Antonio Conte n’est pas le seul à planer sur Luciano Spalletti : l’ombre de Stefano Pioli se fait elle aussi de plus en plus pressante. À la Juventus, les répercussions de la mauvaise défaite à domicile contre la Lazio se font toujours sentir, et l’entraîneur de Certaldo semble de plus en plus sur la sellette. Selon les analystes des paris de Better et Betflag, son licenciement d’ici Noël est désormais coté à 2,00, contre 2,40 juste après le match face à la Lazio. La course au banc de la Juventus est donc lancée, avec Conte toujours en pole position, à 4,50. Pioli gagne lui aussi du terrain par rapport à il y a 48 heures : sa cote est passée de 10,00 à 7,50.

Les cotes atteignent en revanche deux chiffres pour un autre ancien de la maison, Didier Deschamps, à 10,00, devant Arne Slot à 15,00. La perspective d’un autre retour, celui d’Igor Tudor, est encore plus lointaine, à 25,00.