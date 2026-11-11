Juventus : si Inzaghi arrivait, qui serait le joueur idéal et qui risquerait de perdre sa place dans l’équipe ?

L’avenir de Simone Inzaghi pourrait de nouveau s’écrire en Italie, et la Juventus figure parmi ses destinations possibles. L’effectif actuel de la Juventus ne correspondrait toutefois qu’en partie aux principes tactiques de l’ancien entraîneur de l’Inter et de la Lazio.

Inzaghi, actuellement en Arabie saoudite à Al-Hilal, est sous contrat jusqu’en juin 2027. En mai dernier, son agent, Federico Pastorello, n’avait pas exclu un retour en Serie A de l’entraîneur originaire de Plaisance : « Pour l’instant, il tient absolument à effectuer sa deuxième année à Al-Hilal. Mais tôt ou tard, il reviendra aussi en Italie. » Hier, en revanche, l’agent a voulu calmer les rumeurs de plus en plus insistantes selon lesquelles le retour d’Inzaghi en Italie pour la saison 2027-28 serait déjà décidé : « Aucune décision n’a été prise concernant l’avenir d’Inzaghi. »

LA JUVENTUS PENSE À INZAGHI

Reste que plusieurs grands clubs italiens pensent à Inzaghi pour l’avenir, notamment Naples et la Juventus. Du côté de la Juventus, l’objectif de l’administrateur délégué Giovanni Carnevali est de maintenir sa confiance en Luciano Spalletti jusqu’à la fin de la saison, sans bouleversement, avant d’envisager un nouveau projet à partir de la saison suivante, avec, si possible, une qualification pour la Ligue des champions en poche. Et parmi les entraîneurs envisagés pour l’avenir de la Vieille Dame, Inzaghi figure en tête de la liste de Carnevali, devant même Antonio Conte.

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L’EFFECTIF ACTUEL DE LA JUVENTUS EST-IL ADAPTÉ AU 3-5-2 D’INZAGHI ?

Au-delà du calendrier, puisqu’il resterait dix mois, et de ce qui pourrait se passer lors du mercato de janvier, essayons de voir comment l’effectif actuel de la Juventus s’adapterait aux exigences tactiques et techniques d’Inzaghi, qui a presque toujours opté, au cours de sa carrière, pour le 3-5-2, avec des passages au 3-4-2-1 en cours de match.

LA DÉFENSE

La défense à trois est un principe immuable pour Inzaghi, une certitude sur laquelle il a bâti sa carrière et ses succès. Et de ce point de vue, la Juventus n’aurait aucun problème. Tous ses défenseurs (Kalulu, Gatti, Lucumì, Bremer, Kelly, Cabal et Rugani) sont aptes à jouer dans une défense à trois. Pour certains, cette organisation est même plus adaptée qu’une défense à quatre, notamment pour Bremer et Gatti.

LE MILIEU DE TERRAIN

Il n’y aurait pas non plus de problème au milieu de terrain : parmi les trois joueurs devant la défense (ou les deux, en cas de passage au 3-4-2-1), Locatelli, Koopmeiners, Douglas Luiz, Thuram, Sarr et McKennie pourraient tous trouver leur place. Certes, il manquerait toujours un peu de qualité, mais ce manque existerait de toute façon, quels que soient le système et l’entraîneur. Dans cette optique, il faudra surveiller un éventuel intérêt de la Juventus pour Hakan Calhanoglu, pilier de l’Inter d’Inzaghi, dont le contrat avec le club milanais expire en juin 2027.

LES JOUEURS DE COULOIR

Les difficultés commencent avec les joueurs de couloir, qu’ils soient défenseurs ou attaquants. En 3-5-2 comme en 3-4-2-1, il faut des joueurs capables de couvrir tout le couloir, solides physiquement et dotés d’une grande foulée. Il est difficile d’imaginer Celik et Cambiaso dans ce rôle, tout comme Kalulu et Cabal lorsqu’ils évoluent au poste de latéral. Sans parler des très nombreux ailiers de la Juventus : Yildiz, Alajbegovic, Conceicao, Boga, Nico Gonzalez et Zhegrova devraient, pour ainsi dire, « changer de métier », en jouant comme deuxième attaquant dans le 3-5-2 ou en soutien de l’avant-centre dans le 3-4-2-1. À moins que ce ne soit Inzaghi qui modifie sa manière habituelle de jouer pour s’adapter aux joueurs dont il disposerait.

L’ATTAQUE

Enfin, sur le plan tactique, aucun problème ne se poserait concernant les attaquants. Kolo Muani, Woltemade (qui est toutefois prêté sans option d’achat jusqu’en juin), Ekhator et Milik sont tous adaptés au système d’Inzaghi. La question resterait leur capacité à peser sur les matchs et, surtout, à marquer des buts. Avec Inzaghi comme avec Spalletti, le problème serait toujours le même : les buts et la capacité à en marquer. Quel que soit le système.