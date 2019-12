Juventus, Sarri : "Rabiot a besoin de jouer"

Maurizio Sarri l'a dit en conférence de presse, Adrien Rabiot a besoin de temps de jeu et il compte lui en donner.

Adrien Rabiot ne joue pas beaucoup à la Juve depuis le début de la saison, mais ce n'est que partie remise pour l'ancien joueur du PSG.

Lors d'un point presse devant les médias italien, le coach piémontais Maurizio Sarri a annoncé que le milieu de terrain français allait avoir sa chance.

"Rabiot est un joueur qui progresse, il a retrouvé ses sensations et a besoin de jouer. À ce stade de la saison, nous demandons à Matuidi de se sacrifier. Il passe beaucoup de temps sur le terrain. Mais mon impression est que l’un des deux a plus besoin de jouer, et c’est Rabiot", a ainsi indiqué Sarri.

Pour rappel, le milieu de terrain était arrivé libre chez les Bianconeri cet été.