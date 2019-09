Juventus, Sarri lance un message à Rabiot : "On attendra plus de lui"

Le milieu de terrain français a connu une première titularisation mitigée avec la Juventus. Le technicien italien attend encore mieux d'Adrien Rabiot.

Adrien Rabiot a du prendre son mal en patience avant de connaître sa première titularisation avec la . Maurizio Sarri a profité de l'enchaînement des matches et de cette journée de en cours de semaine pour lancer l'ancien milieu du dans le grand bain. Pour la première fois depuis son arrivée en , l'international français a été aligné dans le onze de départ face à Brescia, avec un résultat mitigé.

Pendant 90 minutes, Adrien Rabiot a apporté sa pierre à l’édifice lors de la victoire poussive de la Juventus face à Brescia. Néanmoins, l'international français n’a pas forcément réalisé une grande prestation et n'a pas convaincu tout le monde. Si ses coéquipiers n'ont pas encore réagi à sa première, Maurizio Sarri, son entraîneur, l'a fait. En conférence de presse, l'Italien n'a pas accablé son milieu de terrain mais attend encore plus de lui.

La presse italienne dure avec Rabiot

"Adrien Rabiot était assez bien, surtout si l'on prend en considération le fait qu'il ne jouait pas un match avec trois points en jeu depuis une longue période. C'est un garçon avec beaucoup de potentiel, qui peut faire beaucoup mieux. On va se satisfaire de ce qu'on a vu ce soir (hier soir ndlr), mais à l'avenir on attendra plus de lui, car nous sommes certains qu'il peut nous le donner", a indiqué l'ancien entraîneur de .

La presse italienne de son côté a un sentiment très mitigé concernant la première d'Adrien Rabiot en tant que titulaire à la Juventus. La Gazzetta dello Sport lui a accordé un 5,5/10 avec ce commentaire : "Sa première période a été terrible, un football en pantoufle. Bien mieux en seconde : plus brillant, un bon décalage pour Paulo Dybala et une belle occasion sortie par Chancellor". Le Corriere della Sera a également attribué un 5,5/10 à l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, avec une analyse quasiment similaire : "Première période désastreuse, avec des fautes de pied, alors qu’il est doué. Un peu mieux en seconde période".

Le Corriere dello Sport a été un poil plus dur. Son 5/10 est la plus mauvaise note côté Juve. "Avec Rabiot, le jeu devrait être plus fluide, mais sur sa première action, il commet une erreur impardonnable, ne couvrant pas Bisoli qui amène l’ouverture du score de Donnarumma", lâche le journal italien. Visiblement, en Italie, Adrien Rabiot a pour le moment du mal à tenir la comparaison avec son compatriote, Blaise Matuidi. Mais si Rabiot a encore un long chemin devant lui, il a les capacités pour s'imposer à la Juventus, sans aucun doute.