Juventus, Sarri : "Heureux des progrès de Rabiot"

L'entraîneur de la Juventus a annoncé le forfait d'Aaron Ramsey face au Lokomotiv Moscou et a souligné les progrès de l'ancien milieu du PSG.

Titulaire face à samedi dernier, Adrien Rabiot trouve petit à petit sa place à la . Écarté des terrains pendant plus de six mois en raison de son conflit avec le PSG, le milieu de terrain français monte en puissance au fil des semaines. Légèrement tancé par Maurizio Sarri après sa première sortie sous le maillot turinois, Adrien Rabiot a visiblement su gagner le coeur de son entraîneur depuis et obtient de plus en plus de confiance de la part de l'Italien.

En conférence de presse, Maurizio Sarri s'est enthousiasmé pour Adrien Rabiot : "L’aspect le plus positif de Rabiot est qu’après un mois sans jouer, il est revenu et s’est amélioré. Ne faisant pas partie de l'équipe nationale, il a pu travailler non seulement physiquement, mais aussi tactiquement, et je pense que cela l'a aidé. Je suis content des progrès de Rabiot. Il le mérite pour le travail spécifique qu’il a accompli à l'entraînement. J'ai toujours cru en ses qualités".

"Nous sommes sur la bonne voie"

L'entraîneur italien a annoncé le forfait d'un milieu de terrain et le retour de Danilo : "Aaron Ramsey n'a pas de problème du point de vue musculaire, mais avec la pression d'un match, il a toujours le sentiment d'être facilement fatigué par son adducteur, ce qui peut constituer un facteur de risque de blessure. Danilo va bien, il travaille avec nous depuis quelques jours et est complètement rétabli. J'ai quelques doutes sur les 90 minutes mais il va bien".

Le technicien de la Juventus est content des progrès de son équipe : "La composition probable ? Nous avons la chance d’avoir Gonzalo Higuain et Paulo Dybala en parfaite condition. Je suis content, peu importe qui jouera. En ce qui concerne notre saison jusqu’à présent, nous créons des occasions plus qu’au début, mais nous ne sommes pas aussi cliniques. Je pense que nous sommes sur la bonne voie et que nous devons simplement améliorer les pourcentages de conversion.

Enfin, Maurizio Sarri a encensé le quintuple Ballon d'Or portugais qu'il a sous ses ordres depuis le début de la saison : "Entraîner Cristiano Ronaldo est une source de satisfaction. Au-delà des qualités techniques, il a une mentalité extraordinaire et a la capacité de continuer à se fixer des objectifs, tant pour lui-même que pour l’ensemble de l’équipe. La différence est la suivante : sur le plan mental, il a quelque chose de plus que tout le monde".