Juventus, Sarri confiant pour la présence de Cristiano Ronaldo contre l'Atletico

L'entraîneur italien des Bianconeri a évoqué la possible présence du quintuple Ballon d'Or face aux Colchoneros.

Absent face à l' , Cristiano Ronaldo est proche du retour. Étincelant lors de la trêve internationale, le Portugais est géré par la , alors qu'il avait une gêne ces dernières semaines. En conférence de presse, Maurizio Sarri a évoqué la possible participation de Cristiano Ronaldo à la rencontre face à l'Atletico Madrid ce mardi. L'Italien a confirmé qu'il y a bel et bien des chances de voir l'international portugais débuter la rencontre si l'amélioration de son état physique se confirme.

"Hier, il a fait les séances d'entraînement avec ses coéquipiers. Il semble mieux, plus fort. Nous allons l'évaluer entre aujourd'hui et demain pour voir si nous l'avons résolu, mais le fait qu'hier, il ait fait tout l'entraînement avec ses coéquipiers est très positif. Je pense et j'espère qu'il n'y aura pas de répercussions. Pour Bernasdeschi cela dépendra de sa situation individuelle. Nous devons voir s'il endure la douleur", a déclaré Maurizio Sarri.

"Nous jouons parfaitement bien sur des séquences"

L'article continue ci-dessous

"Je ne connais pas les nouvelles qui arrivent en . La relation est bonne avec Cristiano Ronaldo, si ça me met en colère quand je le sors du terrain, ça peut être positif, ça a une forte motivation, je pense la même chose que Diego Simeone. Je vois des joueurs en colère quitter le terrain depuis de nombreuses années, alors je ne m'en soucie pas d'une certaine manière", a ajouté l'entraîneur de la Juventus.

Maurizio Sarri a de nouveau évoqué l'association possible de ses trois attaquants en même temps : "Higuaín est un pur attaquant, Cristiano est un autre attaquant, mais il joue à gauche et Dybala je crois aussi qu'il joue en pointe. Quand tout le monde fait tout, tout peut arriver. Nous avons trois puissants attaquants et deux places. Aucun des trois ne peut jouer 65 matchs. Comme nous pouvons le constater, nous constatons qu'il y a moyen de jouer et de concerner les trois. Dybala joue très bien au football et le fait avec tout le monde. Il n'y a pas de problème".

"En ce moment, je vois l'équipe jouer parfaitement par séquence et j'aimerais voir plus de continuité dans certains aspects, mais nous devons prendre en compte les caractéristiques des joueurs. Nous avons certainement des progrès à faire. Contre l'Atletico Madrid, nous ne pouvons pas nous inquiéter de ce qu’ils vont faire. C’est une équipe difficile à affronter, mais nous devons réfléchir à l’importance de la première place du groupe", a conclu l'Italien.