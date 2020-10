Juventus, Ronaldo sous enquête pour violation du protocole du Coronavirus

Vincenzo Spadafora a réaffirmé sa conviction que le Portugais a enfreint les règles du Covid-19 à leur retour à Turin après la trêve internationale.

La superstar de la , Cristiano Ronaldo, fait l'objet d'une enquête pour violation des protocoles relatifs aux coronavirus à la suite de son test positif au début du mois, selon le ministre italien des Sports. Cristiano Ronaldo a été déclaré positif au Covid-19de la trêve internationale, après avoir disputé un match nul 0-0 avec l' et le match de la Ligue des Nations contre la qui s'est terminé sur le même score.

Le joueur de 35 ans a été contraint de rater la victoire 3-0 du contre la le 14 octobre après son diagnostic positif, et s'est directement isolé. Le quintuple vainqueur du Ballon d'Or a raté le match nul de la Juventus face à Crotone et la victoire mardi au en avant d'être de nouveau diagnostiqué positif lors d'un autre test ce mercredi, ce qui l'a empêché de revenir pour le match de contre Hellas Verone dimanche.

Cristiano Ronaldo devra passer un test Covid 24 heures avant la prochaine sortie européenne des Bianconeri contre le en milieu de semaine ou bien son séjour en marge du reste du groupe sera prolongé et son face à face, tant attendu, avec son rival de longue date Lionel Messi sera reporté. Il pourrait également être puni pour avoir enfreint les règles de quarantaine alors qu'il était avec son équipe nationale, après avoir regagné son domicile en via une ambulance aérienne privée après avoir contracté Covid-19.

CR7 nie les accusations

Le ministre italien des Sports, Vincenzo Spadafora, a déclaré le 15 octobre qu'il pensait fortement que Cristiano Ronaldo avait enfreint la réglementation sur les coronavirus après avoir quitté le camp d'entraînement du Portugal : ​​"Sans l'autorisation des autorités sanitaires, je pense qu'il a violé le protocole". Spadafora a maintenant réaffirmé son intuition et révélé que les actions de l'attaquant de la Juve font l'objet d'une enquête officielle.

Il a déclaré à Rai Tre: "Cristiano n'a pas respecté le protocole. Il y a une enquête du parquet fédéral pour le prouver. Le virus nous a appris que personne n'est exempté, évidemment ce sont tous des gens qui ont essayé de respecter les protocoles autant que possible, mais la seule solution, au final, est de rester à la maison. Est-ce que j'ai discuté avec Cristiano Ronaldo de cette situation ? Non, avec tout le respect, c'était un épisode désagréable, mais à l'occasion du match aller, il a violé le protocole et c'est un fait, car il y a aussi une enquête ouverte par le procureur de Turin".

Ronaldo a défendu les mesures qu'il avait prises pour s'auto-isoler dans un post Instagram le 16 octobre, disant à ses abonnés : "Je n'ai violé aucun protocole. Ils disent que j’ai enfreint les lois italiennes, mais c’est un mensonge. J'ai parlé avec mon équipe et nous avons la responsabilité de bien faire les choses. Tout a été fait avec autorisation. Principalement pour l’Italien dont je ne vais pas dire le nom, c’est un mensonge, j’ai respecté tous les protocoles".