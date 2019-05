Juventus - Ronaldo "parfois ennuyé et fatigué" des critiques

Quintuple Ballon d'Or et quintuple vainqueur de la LDC, Cristiano Ronaldo reste toutefois la cible de certaines critiques. Loin d'être à son goût.

Prouver, prouver et encore prouver. Voilà en quelques mots à quoi se résume grossièrement la carrière de Cristiano Ronaldo depuis ses débuts au Sporting. Quintuple Ballon d'Or , quintuple vainqueur de la Ligue des Champions et Champion d'Europe avec le , en plus de nombreux titres nationaux, le palmarès du Lusitanien a pourtant de quoi forcer le respect, tant sur le plan personnel que collectif. Néanmoins, et c'est bien souvent le lot des plus grands joueurs, Cristiano Ronaldo est toujours la cible de certaines critiques, pas toujours justifiées, dès lors que les choses se compliquent quelque peu pour la formation dans laquelle il évolue.

Cette saison, c'est du côté de la Turin que le quintuple Ballon d'Or s'était donné pour objectif de tutoyer les sommets, lassé par ses succès probants obtenus sous les couleurs du . Un club dans lequel il n'avait plus rien ou presque à prouver, justement. Pour sa première année en , l'attaquant a inscrit pas moins de 28 buts et délivré 13 passes décisives toutes compétitions confondues. Impressionnant, qui plus est à 34 ans.

Oui mais voilà, certains estiment qu'il doit encore faire ses preuves, après que la Vieille Dame se soit faite éliminée de la Ligue des Champions par l' Amsterdam au stade des quarts de finale. Une confrontation durant laquelle Cristiano Ronaldo a par ailleurs marqué à l'aller et au retour. Une situation qui a le don d'irriter le principal intéressé, qui l'a avoué non sans une certaine franchise au magazine ICON de El Pais, dans des propos rapportés par Marca.

"Ils me voient comme quelqu'un qui ne peut jamais être triste"

"Je ne nierai pas que je suis parfois ennuyé et fatigué, car il me semble que chaque année je dois prouver que je suis très bon. C'est difficile, vous avez une pression supplémentaire pour prouver quelque chose aux gens et ce n'est pas seulement pour vous, mais pour votre mère, votre fils. Ça vous rend plus actif. Vous devez vous entraîner, mais il arrive un moment où vous avez envie qu'on vous laisse être comme vous êtes", a confié CR7, lassé.

"Je me suis parfaitement adapté à la Juventus. Ils ont vu que je ne suis pas un vendeur de fumée. Ils ont vu que je suis Cristiano Ronaldo et que je suis ce que je suis parce que je prends soin de moi. Pourquoi ai-je remporté cinq Ballon d'Or et cinq Ligues de champions ?", a ensuite ajouté le Portugais.

"Ils me voient comme une personne qui ne peut jamais avoir de problème. Ils me voient comme quelqu'un qui ne peut jamais être triste et qui ne s'inquiète jamais à cause de mon succès et de mon argent. Vous devez comprendre que les gens ne pensent pas comme vous. Je comprends cela et je sais que les gens attendent avec un fusil de chasse que je manque un pénalty ou échoue dans un gros match. C'est une grande partie de la vie et je dois y être préparé, comme je le suis depuis de nombreuses années maintenant", a terminé celui qui n'a pas terminé de marquer l'histoire du football de son empreinte. Une empreinte indélébile.