Juventus, Roberto Mancini : "Cristiano Ronaldo ne fait pas ce qu'il a fait dans le passé"

Le sélectionneur de l'Italie a vu le Portugais briller en Serie A, mais attendait plus de lui et de la Juventus en Ligue des champions.

Dominatrice en Serie A, la Juventus a énormément déçu en Ligue des champions face à l'Atletico Madrid. Devenus l'un des favoris à la victoire finale avec la signature de Cristiano Ronaldo l'été dernier, arrivé en provenance du Real Madrid, les Bianconeri sont en ballottage défavorable après leur défaite par deux buts d'écart sur la pelouse de l'Atletico Madrid. Seul un miracle et une folle remontée pourra sauver la Juventus.

Même Cristiano Ronaldo, vainqueur de cinq Ligues des champions, a été impuissant et n'aura pas suffi pour inverser la tendance face aux Colchoneros. Le quintuple vainqueur du Ballon d'Or a désormais la tâche de mener les siens vers les quarts de finale et de réussir l'impossible au match retour. Une élimination serait une grande déception pour la Juventus qui a clairement fait de la Ligue des champions sa priorité cette saison.

Dans une interview accordée dans l'émission Tiki Taka, Roberto Mancini a affiché sa déception après la défaite de la Juventus face à l'Atletico Madrid en terre madrilène : "Juventus - Atletico Madrid ? Ils savaient que ce serait un match difficile. Il n'y a pas de formule magique pour le retour, mais la Juventus est une équipe expérimentée et elle est revenue de 3-0 à domicile face au Real Madrid la saison dernière".

Mancini ne blâme pas Simeone

"Peut-être que Cristiano Ronaldo n’a pas fait ce qu’il avait fait dans la Ligue des champions par le passé, mais il a toujours réalisé des choses importantes. Il se débrouille bien en Série A. Je pense qu’à son niveau, c’est difficile partout. Le championnat en Italie est aussi difficile qu’en Angleterre et il est un peu moins difficile en Espagne, mais pour moi, il réalise une bonne saison", a ajouté le sélectionneur de l'Italie.

Roberto Mancini n'a pas blâmé Diego Simeone pour son geste déplacé sur le but de l'Atletico Madrid contre la Juventus : "Diego Simeone ? Il avait beaucoup de caractère en tant que joueur et il a rendu son équipe très difficile à affronter. Son équipe vous ennuie également dans certaines situations à la maison. Son geste face à la Juventus ? C'était de mauvais goût, mais je pense qu'il a été le premier à le savoir et il s'est excusé".

Pour rappel, quelques jours après la victoire des Colchoneros, Diego Simeone s'est excusé en conférence de presse et a expliqué que son geste n'était pas contre la Juventus mais plutôt à l'attention de ses joueurs. Toutefois, à l'image du cas Sergio Ramos, l'UEFA a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de l'entraîneur argentin de l'Atletico Madrid qui risque donc d'être sanctionné d'une amende ou d'une suspension.