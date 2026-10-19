Juventus-Rennes en Ligue Europa : tout ce qu’il faut savoir avant le match

Juventus-Rennes : les détails du match

Ligue Europa - Journée 3 22 oct. 2026 - 12:45 Allianz Stadium

Le coup d’envoi du match entre la Juventus FC et le Stade Rennais F.C. sera donné le 22 octobre 2026 à 16 h 45 GMT (12 h 45 EST / 17 h 45 BST / 18 h 45 SAST).

Le géant italien veut se racheter à domicile face aux attaquants français

La Juventus reçoit le Stade Rennais F.C. à l’Allianz Stadium lors de la troisième journée de la phase régulière de la Ligue Europa 2026-2027. Le club italien retrouve la compétition européenne avec la ferme intention de réagir immédiatement après une sortie décevante à domicile en championnat. De son côté, Rennes se rend dans le Piémont avec l’ambition de contrarier son hôte et de prendre de précieux points à l’extérieur dans la phase de ligue.

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Les Bianconeri veulent rebondir après leur revers en championnat

La Juventus abordera la rencontre de jeudi soir avec l’envie d’effacer la frustration de sa défaite 3-0 à domicile contre la S.S. Lazio en Serie A, dimanche 18 octobre. Malgré 56 % de possession, elle a été punie sur des contre-attaques. Le club turinois a toutefois montré de solides qualités sur la scène européenne cette saison, en arrachant une victoire 2-1 sur le terrain du RC Celta de Vigo lors de la deuxième journée de Ligue Europa, le 15 octobre. Emmenée par l’attaquant Randal Kolo Muani, épaulé par les créateurs excentrés Nicolás González et Francisco Conceição, la Juventus entend réaffirmer sa supériorité à l’Allianz Stadium.

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La capacité de réaction des Rouge et Noir

Le Stade Rennais se rend en Italie après une semaine intense, toutes compétitions confondues. Jeudi 15 octobre, Rennes a signé une victoire renversante 2-1 contre l’OFI Crète en Ligue Europa, se hissant aux premières places de la phase de ligue. Dimanche 18 octobre, le club breton s’est incliné 4-3 face au Paris FC au terme d’un match de Ligue 1 mouvementé, malgré un remarquable triplé sur penalty de l’attaquant Esteban Lepaul (28e, 73e, 87e). Avec les créateurs Ludovic Blas et Przemysław Frankowski aux côtés d’Esteban Lepaul, Rennes dispose d’une puissance offensive suffisante pour mettre en difficulté la défense de la Juve.

Actualités des équipes et effectifs

Luciano Spalletti ne pourra toujours pas prendre place sur le banc en raison de sa suspension pour cette rencontre de Ligue Europa de la Juventus. Aucune liste de blessés confirmée ni composition probable n’a été communiquée avant le match. De nouvelles informations sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

L’entraîneur de Rennes, Franck Haise, n’a pas non plus confirmé sa sélection ni fait le point sur les blessures. Des mises à jour seront ajoutées à mesure que des informations seront disponibles avant la rencontre.

Forme récente

La Juventus aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 3-0 à domicile contre la Lazio en Serie A, après une victoire 2-1 acquise en renversant la situation sur le terrain du Celta Vigo en Ligue Europa. Plus tôt dans cette série de cinq matches, elle avait battu l’Atalanta 2-0 en Serie A et fait match nul 1-1 contre Cagliari. Son seul autre faux pas a été une défaite 1-0 contre Cremonese en match amical.

Sur ses cinq derniers matches, Rennes compte deux victoires, deux défaites et une autre défaite. Sa dernière rencontre s’est terminée par un revers 4-3 contre le Paris FC en Ligue 1, même si le club s’était repris après ses difficultés précédentes en battant Auxerre 4-1. La lourde défaite 4-0 contre Lyon, survenue plus tôt dans cette série, illustre l’irrégularité de l’équipe de Haise sur cette période.

Historique des confrontations

Aucune donnée sur les confrontations entre la Juventus et Rennes n’est actuellement disponible pour ce match. Des éléments historiques supplémentaires seront ajoutés à mesure que des informations seront disponibles à l’approche du coup d’envoi.