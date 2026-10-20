Juventus - Rennes : détails du match

Ligue Europa - Journée 3 22 oct. 2026 - 12:45 Allianz Stadium

Le coup d’envoi du match entre la Juventus FC et le Stade Rennais F.C. sera donné le 22 octobre 2026 à 16 h 45 GMT (12 h 45 EST / 17 h 45 BST / 18 h 45 SAST).

La Juventus veut rebondir immédiatement face à une attaque rennaise prolifique

La Juventus aborde la 3e journée de la Ligue Europa avec l’intention de réagir immédiatement après sa lourde défaite 3-0 contre la Lazio en Serie A, à Turin, ce week-end. Si les Bianconeri s’étaient auparavant imposés 2-1 sur le terrain du Celta Vigo au terme d’un match disputé lors de la 2e journée de Ligue Europa, des failles sont apparues en championnat dans le dispositif de Luciano Spalletti. Ils affrontent une équipe de Rennes qui sort d’un match de Ligue 1 à sept buts contre le Paris FC, au cours duquel l’attaquant Esteban Lepaul a réussi le rare exploit d’inscrire un triplé sur penalty. Rennes se rend dans le Piémont avec l’intention de contrarier son hôte et de prendre de précieux points à l’extérieur dans la phase de ligue de la compétition.

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La réaction attendue de la Juventus après le choc en championnat

La Juventus aborde le match de jeudi soir avec l’envie d’effacer la frustration de sa défaite 3-0 à domicile contre la S.S. Lazio en Serie A, le dimanche 18 octobre. Malgré 56 % de possession, elle a été punie en contre-attaque. Le club turinois a toutefois montré de solides dispositions sur la scène européenne cette saison, avec une victoire 2-1 obtenue de haute lutte sur le terrain du RC Celta de Vigo lors de la 2e journée de Ligue Europa, le 15 octobre. Emmenée par l’attaquant Randal Kolo Muani, épaulé par les créateurs excentrés Nicolás González et Francisco Conceição, la Juventus veut réaffirmer sa domination à l’Allianz Stadium.

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La capacité de réaction des Rouge et Noir

Le Stade Rennais se rend en Italie après une semaine intense, toutes compétitions confondues. Jeudi 15 octobre, Rennes a signé une victoire renversante 2-1 contre l’OFI Crète en Ligue Europa, prenant ainsi les premières places de la phase de ligue. Dimanche 18 octobre, Rennes s’est incliné 4-3 face au Paris FC au terme d’un match de Ligue 1 débridé, au cours duquel l’attaquant Esteban Lepaul a inscrit un remarquable triplé sur penalty (28e, 73e, 87e). Avec les créateurs Ludovic Blas, Przemysław Frankowski et Esteban Lepaul, Rennes dispose d’une puissance offensive suffisante pour mettre en difficulté la défense de la Juve.

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Le duel à suivre : Randal Kolo Muani face à Charlie Cresswell

Point d’appui dans l’axe : Randal Kolo Muani mène l’attaque de la Juventus et s’appuie sur sa vitesse explosive ainsi que sur son jeu aérien pour déstabiliser les blocs bas.

Patron de la défense : Le défenseur anglais Charlie Cresswell dirige l’arrière-garde rennaise et devra contenir les centres venus des ailes de Francisco Conceição et d’Edon Zhegrova.

Analyse tactique et onze de départ probable

Juventus FC (3-4-2-1) : Vicario ; Kalulu, Bremer, Lucumí ; McKennie, Luiz, Sarr, Çelik ; González, Conceição ; Kolo Muani.

Stade Rennais F.C. (4-1-2-3) : Samba ; Reynolds, Cresswell, Rouault, Nagida ; Cissé ; Szymański, Thomasson ; Blas, Lepaul, Soumaré.

À retenir : Sur le papier, la Juventus a 60,9 % de chances de s’imposer à domicile. Toutefois, le jeu direct de Rennes en transition et sa propension à provoquer des fautes risquées dans la surface représentent une menace majeure pour une défense de la Juve qui a encaissé trois buts sans répliquer à domicile lors de son dernier match.

Actualités des équipes et effectifs

Luciano Spalletti ne pourra toujours pas être au bord du terrain en raison d’une suspension, alors que la Juventus prépare ce match de Ligue Europa. Aucune liste de blessés ni aucune composition probable n’a été communiquée avant la rencontre. D’autres informations sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

L’entraîneur de Rennes, Franck Haise, n’a pas encore confirmé son groupe ni fait le point sur les blessures. Des informations seront ajoutées à mesure qu’elles seront disponibles avant le match.

Forme récente

La Juventus aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son dernier match s’est soldé par une défaite 3-0 à domicile contre la Lazio en Serie A, après une victoire 2-1 acquise en renversant la situation sur le terrain du Celta Vigo en Ligue Europa. Plus tôt dans cette série de cinq rencontres, elle avait battu l’Atalanta 2-0 en Serie A et fait match nul 1-1 contre Cagliari. Son seul autre faux pas a été une défaite 1-0 contre Cremonese en amical.

Rennes compte deux victoires, deux défaites et une défaite sur ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est achevée par une défaite 4-3 contre le Paris FC en Ligue 1, même si le club avait réagi à des difficultés antérieures en battant Auxerre 4-1. Une lourde défaite 4-0 contre Lyon plus tôt dans cette série illustre l’irrégularité affichée par l’équipe de Haise sur cette période.

Historique des confrontations

Aucune donnée sur les confrontations entre la Juventus et Rennes n’est actuellement disponible pour cette rencontre. Des éléments historiques supplémentaires seront ajoutés lorsque des informations seront disponibles à l’approche du coup d’envoi.