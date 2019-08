Juventus, Rabiot : "Cristiano Ronaldo m'aide à progresser"

L'ancien milieu de terrain du PSG a encensé son nouveau coéquipier avant le début de la Série A face à Parme samedi.

Arrivé cet été libre en provenance du , Adrien Rabiot va selon toute vraisemblance faire son retour à la compétition dans un match officiel un peu plus de huit mois après son dernier match. Le milieu de terrain est pressenti pour débuter la rencontre face à ce samedi lors de la première journée de . Adrien Rabiot a déclaré que Cristiano Ronaldo l'aidait à améliorer son intégration chez les Bianconeri et a salué l'influence de la star de la .

Dans une interview accordée à Sky Sport 24, l'international français a encensé le quintuple Ballon d'Or et évoqué le premier rendez-vous de la saison pour la Juventus : "J'ai beaucoup joué cet été, car je devais m'adapter à l'équipe. Je parviens à créer une excellente affinité avec Cristiano Ronaldo, car il joue également à gauche. S'entraîner avec lui me permet de m'améliorer beaucoup et sa présence est très bonne pour le groupe".

"Sarri m'a fait une excellente impression"

"Turin est différent de Paris. C'est plus petit, mais c'est une belle ville. Je me sens à l'aise et j'ai réussi à bien m'adapter, ce qui est très important pour ce que je peux ensuite donner sur le terrain. Personnellement, je suis impatient de commencer cette aventure. Je me sens en forme, nous avons beaucoup travaillé cet été, mais nous sommes prêts pour ce rendez-vous. Face à Parme, ce sera difficile, car nous sommes l'équipe à battre et tout le monde fera toujours de son mieux contre nous, mais nous sommes confiants", a ajouté le Français.

Adrien Rabiot a également parlé de Maurizio Sarri. L'ancien du Paris Saint-Germain est visiblement conquis par la méthode de l'ancien technicien de : "Le coach m'a fait une excellente impression. Il a une philosophie de jeu précise et sait exactement comment nous devons jouer, à la fois dans les phases offensives et défensives. Nous avons déjà assimilé ses concepts et nous travaillons bien avec ses assistants".

S'il va vraisemblablement débuter la saison dans la peau d'un titulaire ce samedi contre Parme, Adrien Rabiot va vite devoir montrer l'étendue de son talent dans le Piémont. Cette saison, l'international français aura une rude concurrence au milieu de terrain avec la présence d'Aaron Ramsey, lui aussi recruté cet été, Miralem Pjanic, Sami Khedira, Emre Can, Rodrigo Bentancur mais aussi Blaise Matuidi.