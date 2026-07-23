Juventus : pour le poste de gardien, le favori de Spalletti reste Martinez, mais la piste De Gea est toujours d’actualité

À la Juventus, le dossier du gardien reste encore ouvert. Un nœud crucial à résoudre pour corriger l’une des grandes limites de la saison dernière, qui a contribué à la non-qualification pour la Ligue des champions. Le nom en tête de liste de Luciano Spalletti reste celui d’Emiliano Martinez : les négociations avec Aston Villa sont loin d’être simples, mais les analystes paris de Sisal restent confiants et proposent Dibu à la Juventus à une cote de 2,00.





En alternative, en attendant de comprendre s’il existe une ouverture pour Guglielmo Vicario de Tottenham, la piste menant à David De Gea, coté à 5,00, reste également d’actualité, tandis que pour un hypothétique retour en Italie d’Alisson, la cote grimpe à 6,00. Au-delà du nom qui arrivera, ce qui semble très probable en analysant les cotes de William Hill, c’est le départ de Michele Di Gregorio, une hypothèse cotée à 1,35. La reconstruction de la Juve, en somme, repart précisément du poste de gardien, avec l’objectif d’éviter de devoir tourner la page aussi entre les poteaux par rapport à la saison passée.



































