Juventus : Paulo Dybala confirme à demi-mot sa prolongation de contrat

Paulo Dybala a laissé entendre que sa proposition de prolongation de contrat à la Juventus est désormais imminente. Paulo Dybala a rejoint la Juve en 2015 en provenance de Palerme et s'est imposé parmi les meilleurs attaquants de Serie A et de Ligue des champions. Le joueur de 28 ans reste un membre clé de l'équipe, mais les spéculations sur son avenir à long terme vont bon train alors qu'il approche des six derniers mois de son contrat.



Paulo Dybala est en pourparlers avec les Bianconeri pour une prolongation de contrat depuis plus d'un an et a été lié à un certain nombre d'autres clubs européens depuis plusieurs années. Un départ avait même été à l'ordre du jour à l'été 2019 en échange de Romelu Lukaku à Manchester United. Un départ potentiel de l'Italie a également été évoqué pour l'Argentin en fin de saison au terme de son contrat, mais Goal a rapporté en septembre que la Juve avait fait une énorme avancée dans le dossier.



"Si tu viens à Turin dans les cinq prochaines années, tu me trouveras".



Paulo Dybala s'est vu offrir un nouveau contrat jusqu'en 2027 et une augmentation de salaire à 8 millions d'euros par an. Le directeur sportif Pavel Nedved a déclaré : "Nous comptons sur le joueur et nous allons essayer de faire signer le contrat le plus tôt possible". Si les discussions sont avancées, comme l'a déjà confirmé l'agent de l'Argentin ces dernières semaines, pour le moment rien n'a été signé, et Paulo Dybala pourrait être libre le 1er juillet prochain.



Néanmoins, Paulo Dybala a lâché l'indication la plus claire à ce jour que sa prolongation à la Juve sera bientôt signée lors d'une interview avec la star allemande du tennis Alexander Zverev, qui a remporté la finale du Masters ATP à Turin ce week-end. Zverev a demandé à Dybala s'il le trouverait encore dans la ville italienne dans cinq ans, ce à quoi il a répondu : "Peut-être, je l'espère. Si tu viens à Turin dans les cinq prochaines années, tu me trouveras".

Paulo Dybala n'a pas participé à la dernière victoire de la Juve sur la Lazio en raison d'une blessure, ce qui a fait craindre qu'il puisse manquer le prochain match de la phase de groupes de la Ligue des champions contre Chelsea. Cependant, l'international argentin a confirmé qu'il était prêt à reprendre l'entraînement avant le match de mardi, déclarant à Sky Italia : "Je vais bien, je vais m'entraîner avec l'équipe demain".

Remonté à la sixième place en Serie A à quatre points de l'Atalanta, quatrième, et à onze points des deux leaders, l'AC Milan et Naples, la Juventus est d'ores et déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Tout autre résultat qu'une défaite contre Chelsea permettrait aux coéquipiers de Paulo Dybala de s'assurer la première place du groupe G devant le champion d'Europe en titre, et ce peu importe le résultat lors de la dernière journée de la phase de poules.