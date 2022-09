Juventus : Paul Pogba de retour à l'entraînement après sa blessure

Le joueur de la Juventus, de retour de blessure, a participé à une séance d'entraînement individualisée sur le terrain.

Excellente nouvelle pour la Juventus et Paul Pogba. Au milieu d'une affaire de chantage et d'un drame familial, le milieu de terrain français n'en reste pas moins avant tout un joueur de football et est lancé en plein contre la montre avant la Coupe du monde 2022. Blessé au genou durant la préparation, Paul Pogba a refusé de se faire opérer afin d'être indisponible moins longtemps et de revenir au plus vite avec la Juventus, en vue également du mondial avec les Bleus.

Pogba s'entraîne à part

Ce lundi, à la veille du choc entre la Juventus et le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Massimilano Allegri a reçu une bonne nouvelle : Paul Pogba est de retour à l'entraînement. En réalité, le Français en est déjà à son deuxième jour d'entraînement. Bien évidemment, l'ancien milieu de terrain de Manchester United est bien loin d'un retour à la compétition.

Toutefois, ce retour à l'entraînement est une étape nécessaire dans le rétablissement de la blessure qui a contracté durant la tournée estivale à Los Angeles : le milieu de terrain français a souffert d'une blessure au ménisque médial. "Suite à la douleur signalée au niveau de son genou droit, Paul Pogba a subi des examens radiologiques qui ont révélé une lésion du ménisque latéral", avait indiqué la Juventus cet été après la blessure du Français.

Un retour face à Benfica ?

"Il sera soumis à une consultation orthopédique spécialisée dans les prochaines heures", avait ajouté le club italien. Pour Pogba à partir de ce moment, la procédure sans chirurgie de méniscectomie a commencé, mais avec une thérapie conservatrice pendant environ 5 semaines. Cette thérapie a selon toute vraisemblance porter ses fruits.

Le retour de Paul Pogba à l'entraînement est aussi une bonne nouvelle pour Massimiliano Allegri. L'Italien aura bien besoin du Français dans les semaines à venir pour aider la Juventus à accrocher des succès et à atteindre ses objectifs. Pour le moment, Paul Pogba dispose d'un entraînement individualisé, à l'écart du groupe, mais sur le terrain : et, surtout, avec le ballon.

Les prévisions de l'entraîneur de la Juventus, qui avait annoncé ces derniers jours le retour du Français sur les terrains, se sont confirmées. Évidemment, il ne sera pas disponible pour le défi contre le PSG et il pourrait également faire l'impasse sur le deuxième match de la phase de groupe des champions contre Benfica : cependant, la récupération se passe bien.