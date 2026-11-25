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Mission à Madrid pour le directeur sportif de la Juventus, Marco Ottolini. Selon les informations exclusives recueillies par notre rédaction, le dirigeant de la Juventus était hier dans les tribunes du stade Alfredo Di Stefano pour assister au match de Youth League entre le Real Madrid et le PSV.

Daniel Yanez, né en 2007, était particulièrement observé et n’a pas déçu : une prestation de grande qualité et le but qui a provisoirement donné l’avantage 2-1 au Real Madrid. De la personnalité, de l’aisance en un contre un et une excellente finition : le talent du Real Madrid plaît beaucoup à la Juventus. Et cela fait déjà plusieurs mois.

Ottolini a également pu assister au superbe triplé de Bro Hansen, le talentueux attaquant danois du PSV né en 2009, suivi par tous les grands clubs européens. Ce spectaculaire 3-3 a aussi livré plusieurs pistes pour la Juventus Next Gen. Diez et Martinez, du côté du Real Madrid, ainsi que Dyran Stam, né en 2010, et Duah, du côté néerlandais, sont des profils très intéressants qui ont attiré l’attention de la Juventus.

Ce soir, Ottolini sera au Wanda Metropolitano pour assister au match de Ligue des champions entre l’Atlético Madrid et les Norvégiens du Viking. L’actuel directeur sportif de la Juventus entretient d’excellentes relations avec la direction du club madrilène, raison pour laquelle il s’est rendu dans la capitale espagnole. Un voyage consacré au mercato, entre présent et avenir : Ottolini travaille à renforcer la Juventus.

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Avec Sorloth ? C’est la grande question à la Juventus. Le club tente d’attirer le puissant attaquant norvégien de l’Atlético Madrid depuis plusieurs fenêtres de transferts, sans y parvenir. L’été dernier, la Juventus a préféré consacrer ses ressources financières à Kolo Muani, sans pour autant renoncer définitivement à Sorloth.

Prochains matchs JUV Serie A Femminile 12:00 COM

Spalletti réclame à grands cris un véritable numéro 9 capable de peser sur les défenses, de dominer dans le jeu aérien et d’ouvrir des brèches grâce à son imposant physique. Sorloth correspondrait parfaitement aux idées de l’entraîneur originaire de Certaldo. Son arrivée apporterait des solutions dont l’effectif ne dispose pas actuellement.

Ottolini espère que l’Atlético Madrid acceptera de prêter Sorloth en janvier, seule solution possible compte tenu des restrictions du Settlement Agreement. La réunion doit aussi permettre de faire le point sur la situation de David : l’attaquant canadien est arrivé à l’Atlético Madrid en prêt avec une option d’achat de 25 millions d’euros et compte déjà 3 buts et 2 passes décisives en Liga.