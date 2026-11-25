Le match sera diffusé en Italie sur Sky Sport et NOW. Retrouvez ci-dessous les options pour le suivre à la télévision et en streaming : choisissez le service qui vous convient pour regarder la rencontre en direct.

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, smartphone ou tablette).

Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, smartphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Allez sur le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

Allez sur le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits. Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous au service du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Ligue Europa - Journée 5 26 nov. 2026 - 15:00 Allianz Stadium

La Juventus reçoit l’Omonia Nicosie à l’Allianz Stadium de Turin pour une nouvelle journée de la phase de ligue de la Ligue Europa.

La Juventus aborde ce rendez-vous européen après avoir battu Venise 4-0 en Serie A. Une victoire acquise en seconde période, après une première mi-temps marquée par les sifflets du public à domicile.

Luciano Spalletti a changé le cours du match à la pause, puis Woltemade, Koopmeiners, Cabal et Kolo Muani ont marqué. En Europe, la Juventus occupe la cinquième place du classement.

L’Omonia, entraîné par Henning Berg, se présente à Turin après un nul 1-1 contre l’APOEL en championnat. Lors de son dernier match européen, le 5 novembre, le club chypriote s’est incliné 3-1 face au NEC Nimègue.

Les visiteurs occupent la dix-huitième place du classement de la Ligue Europa et cherchent à prendre des points précieux dans un déplacement où le pronostic ne leur est pas favorable.

Retrouvez ci-dessous la chaîne TV, les options de streaming en direct et toutes les informations utiles pour suivre la rencontre.

Actualités des équipes

Pour la Juventus, entraînée par Luciano Spalletti, aucune information n’est actuellement disponible concernant la composition probable, les blessures et les suspensions. Des précisions seront apportées à l’approche du coup d’envoi.

Même situation pour l’Omonia de Henning Berg : aucune donnée officielle sur la composition, les joueurs indisponibles ou suspendus. Nous mettrons cette rubrique à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles.

Forme du moment

La Juventus a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matchs. Son dernier résultat est une victoire 4-0 contre Venise en Serie A, le 22 novembre. Auparavant, elle avait fait match nul 2-2 contre la Fiorentina, gagné 2-1 sur le terrain de l’AZ Alkmaar en Ligue Europa, battu Naples 2-0 et perdu 2-0 à Gênes. Son bilan total est de 11 buts marqués et 5 encaissés.

L’Omonia compte une victoire, un nul et trois défaites sur la même période. Son dernier match s’est soldé par un nul 1-1 contre l’APOEL en championnat. Auparavant, le club avait gagné 2-0 sur le terrain de l’Anorthosis, perdu 3-1 face au NEC Nimègue en Ligue Europa, battu l’AEL Limassol 2-0 et perdu 2-0 contre l’AEK Larnaca. Le club chypriote a marqué 5 buts et en a encaissé 7.

Confrontations précédentes

La dernière confrontation remonte au 30 septembre 1999, lorsque la Juventus s’était imposée 5-0 à Turin en Ligue Europa. Lors du match aller, le 16 septembre 1999, elle avait gagné 5-2 sur le terrain de l’Omonia Nicosie. La Juventus a donc remporté les deux rencontres répertoriées, avec 10 buts marqués et 2 encaissés.

Classement

Au classement de la Ligue Europa, la Juventus occupe la cinquième place, tandis que l’Omonia Nicosie est dix-huitième.